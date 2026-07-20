Nuevo 'palo' de Carlos Sainz a la nueva F1: "Todo el mundo sabe que no es suficientemente bueno"

El piloto español ha cargado de nuevo contra el reglamento debido a la imposibilidad de competir y disfrutar del deporte. Además, cree que pronto se prescindirá de la parte eléctrica.

La nueva Fórmula 1 continúa teniendo a grandes figuras del motor en su contra y a parte de la parrilla mostrando su rechazo. Desde el comienzo del campeonato, pilotos como Max Verstappen, Fernando Alonso o Carlos Sainz expresaron de forma pública su descontento, y ahora el madrileño lo ha hecho de nuevo.

"Creo que todos echamos de menos la clasificación del año pasado, sobre todo en un circuito como este o como Silverstone. No puedo decir mucho más al respecto que merezca la pena comentar", señaló Sainz tras el fin de semana en el GP de Bélgica, donde el español sufrió por mantener la decimosexta plaza.

A su vez, el piloto de Williams mostró su rechazo al nuevo reglamento, del cual no duda en admitir que "hay que cambiarlo". "Creo que todo el mundo sabe que esto no es lo suficientemente bueno para la Fórmula 1 y que hay que cambiarlo", añadió, en declaraciones recogidas por 'SoyMotor'.

A pesar de que en esta temporada pocos cambios se pueden realizar, el español espera poder hacerlos de cara al año que viene, y prevé un mayor malestar en Monza: "Se va a cambiar, va a evolucionar, pero sí, está claro que ninguno de nosotros disfruta tanto conduciendo los coches como en años anteriores".

Por último, Sainz reflexionó sobre la situación actual en la F1 y aseguró que en un futuro se realicen cambios dejando atrás la energía eléctrica. "Aunque intenten mejorarlo, y mejorará, creo que todo el mundo ya ha tenido suficiente con tanto sistema eléctrico y simplemente volverá a lo que siempre ha funcionado", concluyó Carlos.

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