La historia detrás del abrazo entre Jenni Hermoso y Borja Iglesias en el Mundial: "Después de lo que pasó, establecimos un vínculo bonito"

Los detalles Los jugadores han compartido la admiración que sienten el uno por el otro. Un vínculo que se hizo fuerte entre ellos después de que Borja Iglesias fuese el jugador que más se significó tras lo sucedido con Rubiales.

Jenni Hermoso y Borja Iglesias se abrazaron tras la final del Mundial 2026, un gesto que captó la atención de la televisión mexicana por su historia de amistad. Esta relación surgió después del beso no consentido de Luis Rubiales a Hermoso en el Mundial de 2023. Borja Iglesias condenó el acto y renunció a la selección española, mostrando su compromiso con los valores personales. Hermoso agradece que su lealtad haya sido recompensada con la medalla de oro. La admiración mutua entre ambos hace que su abrazo simbolice valores y reconocimiento de igualdad, en contraste con el machismo de Rubiales.

Jenni Hermoso y Borja Iglesias han protagonizado un gran abrazo tras la final del Mundial 2026. Antes de este, ya se habían dado otro tras la victoria de España sobre Francia en semifinales.

Un gesto que llamó la atención de la televisión mexicana, que quería saber cómo surgió esta amistad. Los dos campeones del mundo no han daudado en contar la historia. "Después de lo que pasó establecimos un vínculo muy bonito", admite Borja Iglesias.

Lo que pasó fue el beso no consentido de Luis Rubiales a Hermoso en la entrega de medallas del Mundial de 2023. Borja Iglesias fue quien más se significó y condenó lo sucedido, renunciando a volver a vestir la camiseta de España por la impunidad con la que el mundo del fútbol reaccionó a la agresión sexual de Rubiales.

"Para mí esa decisión fue dura por lo que podía generar, pero creo que era lo que tenía que hacer y estoy muy feliz de tomar esa decisión", admite ahora.

Una decisión basada en valores y lealtad hacia uno mismo, que Hermoso agradece que haya tenido premio: la medalla de oro. "Yo digo que los que somos fiel a nuestra esencia al final nos llueven cosas bonitas. Lo siento como muy mío", admite ella.

Para la futbolista fue el recuerdo de Borja Iglesias en redes cuando ganó. Admiración recíproca, lo que hace este abrazo tan diferente al de Rubiales. Uno, con una historia de prepotencia y machismo, y el otro, de valores y reconocimiento de la igualdad.

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