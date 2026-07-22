Una testigo revela que la terapia de los Andic incluía someterse a una situación extrema al borde de un barranco

Los detalles Una nueva testigo, que colaboraba con la terapeuta familiar, ha declarado que buscó la ruta de Montserrat y que acudió con Jonathan Andic a la zona días antes de la muerte de Isak Andic.

El testimonio de una intérprete británica ha reavivado el debate sobre la terapia de "confrontación" en la que Jonathan Andic y su padre, Isak Andic, estaban inmersos antes de la muerte del fundador de Mango. La intérprete acompañó a Jonathan en una excursión por Collbató una semana antes del accidente mortal de su padre, en el marco de una terapia dirigida por la psicóloga Julia L., quien promovía la confrontación para mejorar la relación familiar. La terapeuta, no colegiada, había mediado para que Isak cediera una herencia en vida a Jonathan. Los Mossos d'Esquadra están ampliando los atestados policiales basados en estas nuevas declaraciones.

El caso Andic ha dado un nuevo giro con la declaración de una testigo que ha ofrecido nuevos detalles sobre Jonathan Andic, investigado como presunto autor de la muerte de su padre durante una excursión a la montaña de Montserrat (Barcelona) el 14 de diciembre de 2024.

Una intérprete británica, colaboradora ocasional de la terapeuta de los Andic, ha confesado que mostró a Jonathan la ruta de Montserrat por donde se despeñó su padre, por encargo de la psicóloga familiar. Una declaración que ha vuelto a situar en el punto de mira la terapia de "confrontación" en la que ambos estaban inmersos para mejorar su relación.

Según ha avanzado El Periódico y han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso, la nueva testigo, que ha declarado por el momento solo ante los Mossos d'Esquadra, ha admitido que acompañó a Jonathan Andic a hacer la excursión por las cuevas de salitre de Collbató (Barcelona) una semana antes de que el fundador de Mango, Isak Andic, muriera al caer desde unos 100 metros de altura cuando caminaba a solas con su hijo el 14 de diciembre de 2024.

La testigo colaboraba con la terapeuta de la familia, Julia L., quien el pasado 30 de junio declaró ante la jueza de Martorell (Barcelona) que investiga el caso también con la condición de testigo, pese a que inicialmente la instructora había encargado a los Mossos que investigaran su posible implicación en los hechos.

La psicóloga, que no está colegiada, dirigía una terapia psicoanalítica para mejorar la relación entre el empresario y sus hijos en la que, según reconoce la defensa, había potenciado "cierta confrontación de acción y reacción para encontrar el crecimiento".

En el marco de esta terapia sitúa la defensa el mensaje que el investigado envió a su padre meses antes de morir, en el que confesaba que no le extrañaba que el empresario lo viera capaz de matarlo.

En las sesiones con la psicóloga, se trabajaba ese concepto de muerte del padre como símbolo del deseo de Jonathan Andic de librarse de las ataduras emocionales respecto a su padre y también de las materiales: la psicoterapeuta medió para que Isak le cediera una herencia en vida con la que emprender proyectos empresariales propios.

La intérprete británica que ahora ha acudido a declarar ante los Mossos d'Esquadra ha reconocido que acompañó a Jonathan Andic a la ruta de Collbató porque colaboraba en ocasiones con la psicoterapeuta proponiendo excursiones en la naturaleza donde los implicados en terapias familiares o de relaciones personales pudieran tratar conflictos vinculados a su relación.

Lo hizo el día 7 de diciembre de 2024, siete días antes de la muerte de su padre y la primera de las ocasiones en que Jonathan Andic admite que acudió a Collbató. Su defensa reconoce que regresó al lugar tres días después, aunque no llegó a completar la excursión porque el mal tiempo lo obligó a regresar.

Según ha publicado La Vanguardia, la británica ha declarado en comisaría que Jonathan Andic recibió las instrucciones de su terapeuta de someterse con su padre a una situación límite. Hasta el punto de que, según esta nuevo testigo, el hijo de Isak Andic debía ponerse "al borde de un precipicio" forzando una situación extrema. Se trataba, según la terapeuta, de llevar al extremo la metáfora de la "muerte del padre" que pretendía materializar con sus sesiones de psicoanálisis.

A partir de las declaraciones de la nueva testigo, que acudió a comisaría un día antes de que Julia L. compareciera ante la jueza de Martorell, los Mossos d'Esquadra están confeccionando una ampliación de los atestados policiales sobre el caso para remitirlos a la instructora.

La jueza deberá citar al juzgado a la nueva testigo para que declare ante la Fiscalía y la defensa -que aún no ha tenido acceso al atestado de Mossos-, aunque no tiene previsto señalar nuevas declaraciones hasta el próximo mes de septiembre.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.