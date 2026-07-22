Feijóo asegura que "sin Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir" y le acusa de "corrupción sistémica": "Lo peor está por llegar"

¿Qué ha dicho? El líder del PP apela a una "reconstrucción nacional" después de una legislatura que "nunca debió empezar". "La gente no quiere a este Gobierno. No es una tendencia: es una sentencia", asegura Feijóo.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, critica al Gobierno de Pedro Sánchez, al que considera "políticamente agotado" y "éticamente inhabilitado". Feijóo denuncia una "corrupción sistémica del Estado" y acusa a Sánchez de estar influenciado por José Luis Rodríguez Zapatero. Propone como solución "convocar elecciones", argumentando que el Gobierno carece de autoridad moral. Feijóo plantea reformas en financiación autonómica, estrategia energética y política migratoria. Critica la política internacional del Gobierno, especialmente su relación con China y Venezuela. Finalmente, Feijóo se muestra preparado para un cambio, sugiriendo una modificación del Código Civil sobre la nacionalidad.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vaticina que "lo peor está por llegar" para el Gobierno de Pedro Sánchez, un Ejecutivo que está "políticamente agotado, parlamentariamente bloqueado y éticamente inhabilitado". "La gente no quiere al Gobierno. No es una tendencia: es una sentencia", considera Feijóo, que cree que la "distancia con la calle" que tiene Sánchez es "sideral".

Feijóo ha dedicado una importante parte de su intervención a la situación de "corrupción sistémica del Estado", hablando de la Fiscalía General del Estado, de la condena a José Luis Ábalos y de la situación del entorno familiar de Sánchez. El 'popular' asegura que ni siquiera se libra el "faro moral" de Sánchez, un Zapatero que cree que "está en el ajo de todo lo demás". "Sin el Gobierno de Sánchez, Zapatero no hubiera podido delinquir. No hubiera podido influir sin un Gobierno que convirtiera sus ideas en decisiones", opina Feijóo. Según Feijóo, el "señor X es Sánchez y su ausencia de estándares morales", tachándole como "nexo político corruptor".

En el turno de preguntas, Feijóo ha insistido en que Sánchez "está en manos de Zapatero y el de Julio Martínez". "Todo el sanchismo depende de quién empiece a cantar", afirma Feijóo.

"La corrupción no es solo robar dinero público, amañar contratos, falsear facturas, también es corrupción usar el poder para beneficiar a unos pocos en perjuicio del conjunto. También es principios básicos como la igualdad de todos los españoles, únicamente para sobrevivir en el poder. El cambio también va a reconstruir este pilar básico de nuestra convivencia. Lo que es de todos se volverá a decidir entre todos", defiende el líder de los 'populares'.

Para Feijóo, la única "salida razonable y democrática" para este Gobierno es "convocar elecciones". "El Gobierno no tiene autoridad moral para recaudar y gestionar el dinero público porque ha robado. Y no tiene autoridad moral para liderar un proyecto común, porque su legado es el muro entre españoles".

Las medidas que propone Feijóo

Feijóo ha hablado de las "grandes reformas que España necesita y está esperando", empezando por un nuevo modelo de financiación autonómica y de financiación local. También reclama una estrategia para prevenir los riesgos naturales "que cada vez sufrimos con mayor intensidad", así como una "estrategia energética sostenible para evitar otro apagón" o una nueva política migratoria.

"Vivimos en un infierno de impuestos", asegura Feijóo, que afirma que el Gobierno de Sánchez ha subido los impuestos "más de 100 veces" esta legislatura. Sobre la política internacional, el 'popular' reclama que se vuelva a votar en el Congreso de los Diputados. "No acepto que el Gobierno haya decidido destinar miles y miles de millones de euros a defensa y nadie lo haya votado. No comparto que se decida un acercamiento a China unilateral y contradictorio con lo decidido en el marco de la Unión Europea y nadie lo haya votado. La política exterior no puede seguir siendo opaca y oscura", asevera, añadiendo que España "no puede seguir actuando en connivencia con regímenes dictatoriales, como ha ocurrido todo este tiempo con Venezuela".

Por último, Feijóo ha dicho estar "preparado" para "el cambio", un cambio que dice que llegará "en meses" después de tres años "terribles". "El balance de este curso es insostenible. Lo ve todo el mundo. El cambio está más cerca", añade.

Una novedad presentada por Feijóo ha sido una modificación del Código Civil que asegura que están estudiando en el PP con sus socios de la Unión Europea para establecer el nivel de arraigo que tiene que tener una persona para solicitar la nacionalidad.

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