Muere Joan Roca, bajista de Antònia Font, una de las bandas más influyentes del pop en catalán

El bajista formaba parte de una de las bandas más influyentes del pop en catalán, fundada a finales de los años noventa en Mallorca. La presidenta del Govern balear ha trasladado su pésame a todos sus allegados.

"Hoy todos cambiamos la alegría por la tristeza", decía la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en un breve mensaje publicado en las redes sociales donde confirmaba la muerte de Joan Roca, el bajista del grupo mallorquín Antònia Font, un clásico del pop en catalán. "Para muchos de nosotros, Antònia Font ha sido la banda sonora de grandes momentos y de tantas historias. Gracias, Joan, por hacernos cantar, bailar, reír y soñar. Por hacernos sentir tanta alegría y por formar parte de nuestras vidas a través de la música", ha señalado la presidenta.

Prohens ha trasladado su "afecto" a los familiares y amigos de Roca, así como a todos los miembros de la banda, que pierden a su bajo y compañero. El músico, que tenía 54 años, falleció la madrugada del miércoles tras una larga enfermedad, según han confirmado desde el 'Diario de Mallorca'. Antònia Font se fundó en 1997 y su música, siempre en catalán, ha sido reconocida en muchas ocasiones, entre ellas en 2008, cuando la banda recibió el Premio Nacional de Música de Cataluña.

Además de Roca, el grupo está compuesto también por los hermanos Debon, Pau y Pere Manel, que han compatibilizado su carrera de músicos con otras facetas, como ocurrió con el Museu de sa Jugueta de Palma de Mallorca, donde trabajaban en la barra. El museo cerró en 2017. A los teclados está Jaume Manresa mientras que su guitarrista es quien también ha sido compositor de la banda, Joan Miquel Oliver.

En 2013, el grupo anunció su separación para "concentrarse en proyectos personales no necesariamente relacionados con la música", aunque después de la pandemia, programaron una serie de actuaciones en directo, que se extendieron hasta 2025. Precisamente después de la separación de Antònia Font, Joan Roca se sumó durante varios años al grupo de ska mallorquín Dinamo: "Con el corazón roto anunciamos la partida de este mundo de nuestro hermano Joan Roca", escribía la banda en su página de Facebook. "Durante 8 años tuvimos la suerte de contar con su amistad, música, vehemencia y empuje infinito", continúan, señalando que se va "uno de los buenos de verdad". "Vuelta alto, queridísimo Roccoso. Nunca te olvidaremos".

También se han despedido de Roca desde la organización del Día Internacional del Jazz en Mallorca, recordando su actuación en la edición de 2017. La secretaria general de la Federació Socialista de Mallorca, Amanda Fernández Rubí, también ha dedicado unas palabras al músico, "parte fundamental del grupo Antònia Font', a quien ha agradecido "poner música y tanta alegría" a sus vidas. "Una noticia muy triste para la música y la cultura de Mallorca. Mucho ánimo a familiares y amigos. Descanse en paz".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido