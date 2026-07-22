El aviso de Carlos Sainz a Williams que pone en evidencia su rendimiento: "Hay que espabilar"

El piloto español ha consumido su paciencia y ha solicitado a su equipo que comiencen a trabajar en el coche de 2027 debido a que, con el rendimiento actual, son incapaces de competir contra el resto.

Carlos Sainz ha explotado. El piloto español ha llegado al límite de su paciencia y ha lanzado una advertencia a Williams debido al escaso rendimiento que han demostrado este año en la Fórmula 1. Los británicos apenas han aportado grandes cambios al FW48, por lo cual Sainz les pide que "espabilen".

"Hay que espabilar. Aunque hayamos hablado de un coche B o de un chasis nuevo, nuestro coche B no es tan bueno como los pasos que está dando la gente. Lo que sí quiero pensar es que estemos aprendiendo lo máximo posible para ya estar diseñando el coche del año que viene de una manera mucho más competitiva", ha comentado el veterano piloto en declaraciones a 'DAZN'.

En sí, Sainz ha solicitado tanto a James Vowles como al resto de la escudería ponerse a trabajar en el coche del próximo campeonato, debido a que este año se ven incapaces de competir contra el resto de la parrilla. "Siendo super sinceros, este año no", ha añadido el español, sobre competir en 2026.

El cambio en Williams ha sido de gran magnitud. El año pasado acabaron quintos dejando un buen rendimiento en pista, e incluso subiéndose al podio. Sin embargo, en este curso apenas logran puntuar. "El año pasado todos estábamos separados por dos o tres décimas y una gran vuelta te metía en Q3. Este año puedes hacer la vuelta de tu vida y ellos una malísima, que sigues a medio segundo", resume Carlos.

Por último, el piloto de Williams ha reiterado la necesidad de demostrar el nivel del equipo. "No escondemos que estamos teniendo muchos problemas. Como equipo sabemos que no estamos dando el nivel ni la talla que prometimos y que deberíamos estar dando. Hay que, como decimos en España, espabilar", concluye Sainz.

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