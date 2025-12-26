El último 'recado' de Verstappen al CEO de McLaren: "Quizá se lo envié a Zak"

El último "recado" de Verstappen al CEO de McLaren: "Quizás se lo envié a Zak"

El piloto neerlandés no dudó en realizar un comentario sarcástico tras recibir un regalo de parte de sus compañeros de Red Bull en relación con un comentario de Zak Brown durante el GP de Qatar.

Con la Fórmula 1 ya finalizada y la llegada de la Navidad, los pilotos de la parrilla se encuentran disfrutando de sus cortas vacaciones invernales antes de comenzar los test de pretemporada y volver a los circuitos en lo que promete ser una temporada muy interesante.

Como cada año, los pilotos de todas las escuderías han participado en el amigo invisible, a excepción de Lewis Hamilton y Max Verstappen, y han recibido los regalos que les ha comprado el piloto correspondiente. A diferencia del resto de años, el piloto neerlandés no ha aparecido en el vídeo que ha publicado la F1, aunque sí ha recibido varios regalos por parte de Red Bull.

En concreto, la escudería austriaca le ha regalado un calendario de adviento con 12 regalos con motivo de algunos de sus momentos más destacados de la temporada, entre los cuales se encuentran unos trenes en representación del Circuito de Suzuka (Japón), una felicitación por haber sido padre, un mini Lego de su adelantamiento en Imola o un trofeo conmemorativo de su carrera número 200 junto a los de Milton Keynes, entre otros.

Sin embargo, el regalo que más ilusión le ha hecho y que más furor ha causado ha sido el que incluía una figura Funko Pop del muñeco diabólico Chucky, en referencia a la comparación que realizó el CEO de McLaren, Zak Brown, con Verstappen al confesar que el piloto le causaba pesadillas durante el GP de Qatar.

"¡Puede llamarme Chucky! No sé. Yo también vi lo que dijo Zak. Me pareció bastante gracioso", comentó Verstappen tras saber que Brown se refirió a él como el mítico personaje de terror.

"¿Qué es esto? ¡Chucky! Dios mío, esto es fantástico. Lo pondré en la cama. En la cama, en concreto en la almohada. O quizá se lo envíe a Zak. Me lo tengo que pensar para tomar una decisión definitiva", comentaba Verstappen entre risas junto al equipo de Red Bull.