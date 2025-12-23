Los motivos por los que Verstappen abandonaría Red Bull: no todo es deportivo

El tetracampeón del mundo descarta un coche competitivo o un cambio en el entorno como las razones por las que decidiría salir de la escudería austriaca en un futuro.

Max Verstappen encarrila una de las etapas más importantes de su carrera en la Fórmula 1. El piloto neerlandés no ha conseguido su quinto campeonato al acabar segundo en el Mundial de pilotos, dos puntos por detrás de Lando Norris, y ahora hay rumores de una posible salida de Red Bull.

Pese a que dichas especulaciones han sido desmentidas recientemente por el CEO de la escudería austriaca, Oliver Mintzlaff, el cual asegura estar seguro de que Max acabará su carrera con ellos, los rumores no cesan.

La crisis interna en Red Bull ha dinamitado la situación del tetracampeón del mundo, y el mismo Verstappen ha declarado en una entrevista para 'BBC Sports' cuál sería el motivo de su hipotética salida de la escudería de Milton Keynes. "Para mí, no se trata solo de la F1", destaca el neerlandés.

"Hay muchas cosas que deben unirse para que yo haga un cambio así. Futuros roles y cosas así. Entonces, si alguna vez hiciera un cambio de equipo, por supuesto, sería un cambio grande para mí porque esto [Red Bull] se siente como una segunda familia y eso no es fácil de replicar, digamos", confiesa Max, señalando que, en caso de haber muchos cambios a peor, se podría dar dicho movimiento.

Más allá de un coche competitivo con el que convertirse en pentacampeón de la F1 o un cambio en el entorno de Red Bull, el piloto señala que otros factores influirían más en su decisión.

"El cambio de equipo, si alguna vez lo hiciera, no es solo porque necesito un coche más rápido o porque necesito un cambio en el entorno. Hay muchas cosas relacionadas con mi carrera en la F1 y otras que hago fuera de ella que deben confluir", concluye Verstappen acerca del hipotético cambio de equipo.

Conversaciones con Mercedes

Uno de los temores de Red Bull en torno a la salida de Verstappen era su fichaje por Mercedes, escudería rival de los austriacos durante años. Toto Wolff, jefe del equipo alemán, es un admirador de Max y no se ha escondido a la hora de afirmar que le gustaría que corriese para él.

Durante la temporada se le ha visto manteniendo varias conversaciones con el piloto en el paddock, lo cual ha alimentado de forma sustancial los rumores de su salida. "No voy a mentir. Claro que hubo conversaciones, ya lo he reconocido antes. Pero al mismo tiempo, todo fue muy amistoso y abierto. Nada más", reconoce Verstappen.

Pese a dicho intercambio de palabras, el piloto reconoce que mantiene una amistad con Wolff, que de momento no se materializará en una relación laboral, por lo que seguirá corriendo con Red Bull hasta que finalice su contrato en 2028 o renueve.