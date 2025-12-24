La risa de Fernando Alonso al descubrir que su regalo de Navidad de la F1 no era un palo de golf

El asturiano pensaba que su regalo era un palo de golf, pero resultó ser un bastón: "Puede serme útil, soy el mayor...".

La Fórmula 1 ha publicado los tradicionales regalos de Navidad a sus pilotos, el 'amigo invisible', y el de Fernando Alonso ha sido muy curioso. Es un bastón, por parte de Nico Hulkenberg, pero el español al ver la caja pensó que se trataba de un palo de golf. Estaba muy equivocado.

"Es un palo de golf", decía mientras lo abría, convencido.

"Vale, no es un palo de golf. Vale, puede ser útil. Soy el mayor y Kimi Antonelli es el más joven, así que igual Kimi pueda verme como a un abuelo", intentando adivinar quién se lo había regalo.

Pero fue Hulkenberg. Y Fernando tuvo entonces claro para qué usaría el regalo: "Lo usaré para golpearlo. Muchas gracias. Será útil. No ahora, pero algún día".