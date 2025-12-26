Solo queda un mes para el comienzo de la pretemporada de Fórmula 1: ¿Cuándo y dónde son los test?

En enero darán inicio las preparaciones de la temporada 2026 de la categoría reina del automovilismo. Los equipos pondrán a prueba sus monoplazas por primera vez de cara a un mundial que empezará en marzo.

Cada vez queda menos para que vuelva la primera categoría del automovilismo. Hace apenas 20 días que Lando Norris se coronó como campeón número 34 de la historia de la Fórmula 1, sin embargo, en los talleres la actividad no cesa y todas las escuderías trabajan en la puesta a punto de sus respectivos coches.

Esas nuevas modificaciones serán visibles sobre la pista dentro de un mes. El 26 de enero comienzan los test de Barcelona, con una duración de tres a cuatro días, los monoplazas se probarán antes de comenzar la temporada. Le seguirán otras dos pruebas del mismo estilo, ambas en Bahréin, el 11 y 18 de febrero.

Unos días después, el 6 de marzo, tendrá lugar el primer Gran Premio del año en Australia, que dará inicio a la temporada 2026. En pleno caos por la polémica generada a raíz de los motores de Mercedes y Red Bull para el año que viene, a los que parece, la FIA dará luz verde, el próximo mundial luce más emocionante que nunca.

También podría ser el último año de Fernando Alonso como piloto. A sus 44 años de edad finalmente parece que podrá contar con un coche competitivo, algo que, de ocurrir, sin duda le posicionaría como claro candidato al título. En un mes arranca de nuevo la emoción de la competición, un año muy prometedor, en el que los pilotos españoles apuntan muy alto.