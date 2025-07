Tsunoda acusa al motor como el culpable de su falta de ritmo: "Es muy, muy molesto..."

Yuki Tsunoda no está teniendo el paso por Red Bull que esperaba. Como viene siendo habitual desde la marcha de Daniel Ricciardo, ningún otro piloto ha conseguido llegar a estar al nivel de Max Verstappen dentro de la escudería.

Liam Lawson fue el último perjudicado tras tan solo dos carreras, siendo sustituido por Tsunoda. El japonés parecía comenzar con buen pie, pero se ha ido atascando como sus predecesores y a penas consigue llegar a la Q3.

En esta ocasión, se quedó a las puertas en el Gran Premio de Gran Bretaña; "Perdí la potencia, para ser sincero. Empecé con la vuelta, saliendo disparado en la última curva, y la potencia que suelo tener, no la tenía. Perdí aproximadamente una décima en la curva 3".

"El equipo me apoyó muchísimo para recuperar la confianza. Y funcionó. Hasta la clasificación, en cuanto a la preparación, todo fue bien. Solo el último empujón, ya sabes, lo de la potencia, no es algo que pueda controlar. Es muy, muy molesto", agregó.

Sin embargo, el nipón sabe que podría ser peor: "Al menos no salgo 18... más cerca de los puntos. Así que, ya sabes, eso ayuda. Tengo muchas ganas de que llegue la carrera. Hace tiempo que no puntúo, la verdad. La última vez que puntué... no me acuerdo. Así que tengo que puntuar y hacer feliz al equipo".

"Sé qué hacer mejor de cara a la carrera. Así que sigo siendo optimista. Pero creo que aún no se ha visto el panorama completo. Y al mismo tiempo, todavía no... Hay un par de detalles, ¿sabes? Sé que también hay algo que aportar al coche. Así que... en las próximas carreras, digamos, ya veremos", concluyó.