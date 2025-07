Sale a la luz la conversación entre Fernando Alonso y Lawson: "Pensaba que eras más rápido"

Fernando Alonso volvió a dar toda una lección de pilotaje el pasado fin de semana en el Red Bull Ring.

Ejecutó una estrategia muy arriesgada que terminó saliendo de diez, pero para ello tuvo que frenar a un Bortoleto que venía lanzado a por él.

Para ello se enganchó al DRS del Racing Bulls de Liam Lawson, que tras la carrera no daba crédito a lo que había hecho el ovetense.

De hecho, 'DAZN' captó la conversación que ambos mantuvieron en el corralito. "¿En serio?. Yo creía que eras más rápido. Sobre todo en la curva 4. Pregunté al equipo, '¿Qué está haciendo en la curva 4?", le decía el neozelandés al de Aston Martin.

Y fue cuando el bicampeón desveló sus cartas: "De la curva 4 a la 9 eran vuelta de clasificación. Estaba pulsando el botón de energía para seguirte. Y luego de la 9 a la 4 era un alivio. De la 4 a la 9 eran vueltas de clasificación".

"Yo decía, vamos a intentar mantener un segundo (para sacarle del DRS)", le replicó Lawson a un Fernando que le explicó por qué no le adelantó.

"Aunque lo hubiera intentado en la curva 1 , hubiéramos perdido mucho tiempo. Me hubieras adelantado en dos vueltas", señaló el asturiano ante la incredulidad del piloto de RB: "¡Qué locura!, pensaba que eras más rápido".

"No, no, no. Si ha habido un momento que me ido en la 7 y ya no he llegado a la detección del DRS en la 9. Y te has escapado", señaló Alonso sobre el tramo final de la carrera.

Y al final, el que era su 'archienemigo' le reconoció su 'masterclass': "Pero has mantenido la posición. Gracias por no adelantar".