Márquez desvela la crucial importancia de su 'pole' en Hungría: "Es un circuito nuevo..."

El de Cervera volvió a ser muy superior al resto de sus compañeros parando el crono antes que nadie. Marco Bezzecchi fue segundo y Fabio Di Giannantonio, tercero. La 'pole' en Balaton Park puede ser muy decisiva.

Marc Márquez ha conseguido una de las 'poles' más valiosas de esta temporada. El de Cervera ha tenido que volver a luchar contra la Aprilia de Marco Bezzecchi. El joven italiano está rindiendo a un nivel muy alto y, ahora mismo, parece el piloto más rápido de la parrilla después de Marc.

Este año es la primera vez que se disputa este Gran Premio de Hungría en el circuito de Balaton Park. Ni los corredores ni las escudería habían probado este trazado hasta las sesiones de entrenamientos libres del viernes. La sensación general es que es un circuito en el que es muy complicado adelantar y eso multiplica la importancia de conseguir la 'pole'.

Márquez, atendiendo a los micrófonos de 'MotoGP' tras la clasificación, es consciente del valor de esta 'pole position' y de lo fuertes que venían sus rivales por detras, Bezzecchi y Di Giannantonio: "Es una sorpresa y a la vez no (que Fabio y Marco hayan luchado por la 'pole'). Esto es un circuito nuevo. Cada vez que ponen nuevos neumáticos encuentras nuevos límites. Han sido muy rápidos pero hemos hecho un buen trabajo".

El líder del Mundial se ha asegurado salir primero en la 'sprint' y en la carrera del domingo. Sus principales perseguidores en la clasificación general, Álex Márquez y 'Pecco' Bagnaia, han terminado undécimo y decimoquinto respectivamente, muy lejos de Marc. Cabe recordar que el pequeño de los Márquez tendrá que cumplir una sanción de tres posiciones en la carrera por lo que saldrá decimocuarto.