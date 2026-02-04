8 maletas y una visita al spa por 139.000 euros: así fue la escapada romántica de Kim Kardashian y Lewis Hamilton, en vídeo

Juan Sanguino hace un repaso de lo que se conoce de la escapada que hicieron a un exclusivo hotel cercano a Oxford la celebrity y el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1.

Parece que hay una nueva pareja de famosos: Kim Kardashian y Lewis Hamilton. "Parece que la chispa entre ambos surgió en una fiesta de Nochevieja en casa de la actriz Kate Hudson", explica Cristina Pedroche. Como señala Juan Sanguino, la pareja se conoció en 2014 cuando Kardashian estaba con Kanye West y Hamilton con Nicole Scherzinger.

La pareja decidió hacer recientemente una escapada romántica a un pueblecito cerca de Oxford al exclusivo hotel Estelle Manor. "Ella llegó en su jet privado", señala el periodista, mientras que el piloto de Fórmula 1 llegó en helicóptero directamente desde Londres.

"La habitación les salió por 1.155 euros", explica Sanguino, y, además, también disfrutaron de acceso privado al spa del hotel. "Ahora sí, a la piscina, el spa y una cenita íntima que ya sube el precio, claro", cuenta Juan, "este cofre de experiencias sale por 139.000 €".

La escapada concluyó el domingo por la mañana, momento en el que salieron por separado del hotel. Sanguino señala que la celebrity llevaba ocho maletas. Después, la pareja se fue hasta Paris. "Se sabe que fueron a cenar al restaurante Aqua Kyoto porque ella colgó en redes esta foto desde la terraza del restaurante con las vistas de la Torre Eiffel", cuenta el periodista.

Se sabe, también, que se alojaron en el hotel de cinco estrellas Costes, en pleno centro de la ciudad. Kardashian subió a sus redes sociales una fotografía en la habitación del hotel viendo 'Los Bridgerton'. Además, la influencer también aprovechó su visita para ir hasta la tienda de su marca, Skims, de la ciudad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.