Ahora

Ya lleva siete grandes...

Alcaraz no cree que llegue a la edad del 'Big 3' compitiendo: "A los 35 no me veo..."

El campeón del Open de Australia no quiere mirar más allá de los próximos cinco años, un consejo que recibió de Roger Federer.

Alcaraz

Carlos Alcaraz ya tiene siete Grand Slams en su palmarés, pero ni mucho menos quiere quedarse ahí. Quiere más, mucho más. Sin embargo, no se ve compitiendo con la edad a la que llegaron Roger Federer, Rafa Nadal y ahora Novak Djokovic, el conocido como el 'Big 3' del tenis.

Así lo ha dicho en 'Cope': "La verdad es que yo ahora mismo no me veo con 35 años jugando. Un buen sabio dijo que no puedes pensar de aquí a quince años, vas a pensar de aquí a los próximos cinco años". Ese sabio, por cierto, no es cualquiera. Es Roger Federer.

No quiere descartar nada para el futuro: "Quizá llegue el momento y siga con más ilusión que nunca, con más ganas que nunca y me motive seguir jugando hasta que el cuerpo me lo permita".

Y deja una frase que demuestra su ambición en el mundo del tenis: "Odio más perder que lo que me gusta ganar".

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno aprueba un decreto solo con las pensiones para salvar su revalorización y otro con el resto del escudo social
  2. Sánchez anuncia que España prohibirá acceder a las redes sociales a los menores de 16 años
  3. El sector ferroviario se concentra ante Transportes para exigir más seguridad: "No se ha invertido en mantenimiento"
  4. Llegan 48 horas críticas: Andalucía suspende clases y pide activar a la UME ante la alerta roja por "lluvias sin precedentes"
  5. La Fiscalía de Andalucía archiva las diligencias por los fallos en los cribados de cáncer al concluir que no hay indicios de delito
  6. Comienza el juicio contra Marius Borg, hijo de Mette-Marit de Noruega, acusado de violar a cuatro mujeres