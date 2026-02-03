Alcaraz no cree que llegue a la edad del 'Big 3' compitiendo: "A los 35 no me veo..."

El campeón del Open de Australia no quiere mirar más allá de los próximos cinco años, un consejo que recibió de Roger Federer.

Carlos Alcaraz ya tiene siete Grand Slams en su palmarés, pero ni mucho menos quiere quedarse ahí. Quiere más, mucho más. Sin embargo, no se ve compitiendo con la edad a la que llegaron Roger Federer, Rafa Nadal y ahora Novak Djokovic, el conocido como el 'Big 3' del tenis.

Así lo ha dicho en 'Cope': "La verdad es que yo ahora mismo no me veo con 35 años jugando. Un buen sabio dijo que no puedes pensar de aquí a quince años, vas a pensar de aquí a los próximos cinco años". Ese sabio, por cierto, no es cualquiera. Es Roger Federer.

No quiere descartar nada para el futuro: "Quizá llegue el momento y siga con más ilusión que nunca, con más ganas que nunca y me motive seguir jugando hasta que el cuerpo me lo permita".

Y deja una frase que demuestra su ambición en el mundo del tenis: "Odio más perder que lo que me gusta ganar".