Una leyenda aplaude a Toni Nadal por sus palabras sobre quién batirá a Carlos Alcaraz y Sinner

El extenista alemán y antiguo entrenador de Novak Djokovic, Boris Becker, se ha rendido ante la "franqueza" del tío de Rafa Nadal, al cual siempre "guarda respeto".

El duopolio de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no parece tener fin. Pese a la presencia de Novak Djokovic y otros tenistas de gran talla en el circuito ATP, los dos mejores tenistas del mundo no tienen rival.

Aunque se ha intentado colocar a ciertos tenistas dentro de su rivalidad, por el momento, ninguno ha sido capaz de hacerles frente para formar otro 'Big Three'. Aun así, Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal, señaló que Alexander Zverev podría ser el candidato idóneo si puliese ciertas partes de su juego.

"El único que creo que podría desafiarlos un poco es Zverev, siempre que esté dispuesto a cambiar algunos hábitos tanto en su juego como en su carácter. Si está dispuesto a luchar... porque Zverev tiene un gran control de la pelota y un muy buen saque", apuntó Toni en una entrevista concedida para 'Onda Cero' durante el Open de Australia.

Dichas palabras han llegado a los oídos de una leyenda del tenis, la cual las ha recibido con los brazos abiertos. En concreto, se trata de Boris Becker, extenista alemán y antiguo entrenador de Djokovic.

"¡Toni siempre habla con franqueza y comparte ideas interesantes! Siempre le guardo respeto", ha escrito Becker en su cuenta de X, en respuesta a las declaraciones de Nadal.