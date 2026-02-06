El PP de Aragón incorpora al agitador ultra Vito Quiles y a los cantantes de extrema derecha 'Los Meconios' en su acto de fin de campaña

Los detalles Jorge Azcón no ha querido responder acerca de la presencia del agitador ultra en su final de campaña: "Lo que a mí me sorprende del PSOE es que el señor Zapatero no haya venido a esta campaña electoral".

Vito Quiles, conocido agitador ultra y candidato del partido 'Se Acabó la Fiesta', se unirá al acto de cierre de campaña del PP en Aragón, donde estarán figuras como Alberto Núñez Feijóo y Jorge Azcón. Azcón ha desviado la atención sobre la presencia de Quiles cuestionando la ausencia de figuras socialistas como José Luis Rodríguez Zapatero. Quiles fue sancionado por grabar en lugares no autorizados del Congreso. Además, el evento contará con un concierto de 'Los Meconios', grupo afín a la ultraderecha, conocido por sus mensajes de odio y su relación con Isabel Díaz Ayuso, quien ha compartido escenario con ellos.

Vito Quiles se cuela en el final de campaña de las elecciones en Aragón como 'fichaje' del PP. El agitador ultra, candidato del partido de Alvise Pérez, 'Se Acabó la Fiesta', en las elecciones europeas, estará en el evento de cierre de campaña de los 'populares' este viernes, titulado 'K-Ñas', que se celebrará en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

Lejos de ser un evento secundario, en esa sala estarán el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el candidato 'popular' en las elecciones de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldeza de Zaragoza, Natalia Chueca. Preguntado por este asunto, Azcón ha echado balones fuera y ha cuestionado la ausencia de José Luis Rodríguez Zapatero de la campaña.

"Lo que a mí me sorprende del PSOE es que el señor Zapatero no haya venido a esta campaña electoral, referente del socialismo, ni presidentes de otras comunidades autónomas como los de Asturias y Castilla-La Mancha, Adrián Barbón y Emiliano García-Page", ha comentado.

El pasado mes de diciembre, el Congreso de los Diputados abrió un expediente sancionador contra Quiles por grabar en lugares no autorizados de la Cámara Baja. La Asociación de Periodistas Parlamentarios presentó un escrito a la mesa describiendo los hechos que tuvieron lugar con el agitador ultra.

'Los Meconios', grupo afín a la ultraderecha con mensajes de odio

Antes de la presencia de Quiles, en la sala Multiusos tendrá lugar un concierto de 'Los Meconios', un grupo musical afín a Isabel Díaz Ayuso caracterizado por sus mensajes de odio con proclamas guerracivilistas, cánticos contra los comunistas y feministas con los que, de la mano de Vox, han logrado hacerse un hueco en los escenarios.

Con sus mensajes fascistas camuflados bajo un supuesto humor aprovechan para atacar al Gobierno y, especialmente, al presidente, Pedro Sánchez.

Ayuso cantó junto a ellos durante las fiestas de Arganda del Rey del pasado año, presumiendo orgullosa de su amistad con este grupo. En 2022, en uno de sus conciertos, vimos al público eufórico coreando su nombre mientras ella, cerveza en mano, saludaba desde la grada.

