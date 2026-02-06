Sorteo de la Copa del Rey: eliminatorias y fechas de las semifinales

Ya se conocen los emparejamientos de las semifinales de la Copa del Rey. Los partidos de ida se jugarán entre el 10 y 12 de febrero, los de vuelta, entre el 3 y 5 de marzo.

En busca de un hueco en la final

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol, ha acogido este viernes el sorteo de las semifinales de final de la Copa del Rey. Barça, Real Sociedad, Athletic y Atlético de Madrid buscaban rival al que medirse para buscar disputar la final del próximo mes de abril.

La ronda de semifinales sufre un cambio muy notable a diferencia de las anteriores eliminatorias. Estos duelos se disputarán a doble partido. La ida se jugará entre el 10 y el 12 de febrero y la vuelta casi un mes después, entre los días del 3 y 5 de marzo.

El Barça se postula como el equipo más en forma y, a priori, como el 'coco' del sorteo. Sin embargo, la gran eliminatoria de cuartos que cuajó el Atlético de Madrid ante el Real Betis también coloca a los del 'Cholo' como un rival a tener muy en cuenta.

Athletic Club y Real Sociedad afrontan esta fase conscientes de la posibilidad que existe de que surja un nuevo derbi vasco en el que se jugarían un sitio en la final de La Cartuja.

Emparejamientos de las semifinales de la Copa del Rey

Atlético de Madrid - FC Barcelona (Ida en el Ryadh Air Metropolitano y vuelta en el Camp Nou)

Athletic Club - Real Sociedad (Ida en el Nuevo San Mamés y vuelta en Anoeta)