Schumacher vaticina un "desastre" de Ferrari y sus "coches" para 2026: "Leclerc y Hamilton..."

Ralf Schumacher ha sido muy crítico con el trabajo que se está desarrollando en Maranello durante esta pretemporada. Afirma que sus dos pilotos tienen "opiniones completamente diferentes", lo que puede llevar a tomar decisiones importantes para el futuro de la marca italiana.

Saltan las alarmas de nuevo en Ferrari. Tras un 2025 muy complicado para la escudería de 'Il Cavallino', la situación parece no mejorar para el curso que arranca en menos de dos meses. Mientras que Charles Leclerc, piloto insignia de Maranello firmó un año discreto, el de Lewis Hamilton, en su temporada debut, fue completamente para olvidar.

2026 promete estar cargado de sorpresas. El nuevo reglamento que estrenará la competición dibuja todo tipo de incógnitas respecto al rendimiento de los coches. Desde Ferrari, hace unas semanas afirmaban llevar trabajando en el monoplaza de este año "desde China (23 de marzo)", por lo que es de esperar que el resultado final estuviera a la altura de las expectativas, algo que choca con unas recientes declaraciones de Ralf Schumacher.

"El desastre, como ya hemos oído entre líneas, parece ser Ferrari una vez más" comentaba el expiloto alemán para 'FormulaPassion'. Sus motivos serían bastante insólitos: "Están desarrollando dos coches, y casi puedo imaginar por qué, dado que Charles Leclerc y Lewis Hamilton tienen opiniones completamente diferentes sobre el coche. Si es así, entonces es un desastre desde el principio. Siempre he dicho que no se pueden desarrollar dos coches".

Aunque este pesimismo generalizado que abunda en Ferrari parece dejar también espacio para creer: "Todo depende del rendimiento del equipo. Tenemos que esperar y ver cómo van las pruebas e incluso las dos primeras carreras".

Pero Schumacher lo tiene claro, si no va bien, habría que tomar decisiones drásticas: "Esperamos ser más competitivos, si eso no sucede,habrá cambios. Estoy bastante seguro de eso, todos lo saben. No es nada nuevo en Ferrari, hay una estadística maravillosa sobre cuántos directores de equipo ha habido y cuántos pilotos han sido reemplazados".