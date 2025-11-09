Ahora

El triple incidente que provocó Piastri y que puede dejarle sin Mundial

El australiano se llevó por delante a Antonelli y este a su vez chocó con Leclerc provocando un accidente que terminó con Oscar acatando una sanción de diez segundos.

Oscar Piastri está siendo el tercero en discordia en la lucha por el título de Fórmula 1. El australiano, que ha dominado el Mundial todo el año, se ha desinflado en las últimas carreras hasta el punto de pasar a ser el piloto que menos sensaciones da de poder levantar el trofeo de campeón.

La situación es preocupante para el de Melbourne y más después de un Gran Premio de Brasil prácticamente para olvidar. Piastri se fue contra el muro en la carrera al 'sprint', mientras Norris conseguía la victoria. En la jornada de domingo, Lando ha vuelto a ser primero y Piastri solo ha podido ser quinto.

Un lance en las primeras vueltas tras la resalida de un 'SafetyCar' ha generado un duro obstáculo para Oscar. En la curva uno, Piastri ha querido adelantar el interior a Antonelli. La maniobra no ha tenido el efecto esperado y ha terminado con el de McLaren impactando al italiano.

A su vez, Antonelli ha golpeado a Charles Leclerc debido al efecto 'dominó'. El incidente ha acabado con el de Ferrari abandonando debido a que una de sus ruedas quedó totalmente destrozada. En lo reglamentario, Piastri se ha llevado una sanción de diez segundos que le han impedido luchar por la victoria.

El australiano es, dentro de los tres contendientes al título, el que peor forma está mostrando en esta final de temporada. Los números no le sacan de la pelea, de hecho, sigue siendo segundo en el Mundial a 24 puntos de Norris y 15 por delante de Max.

