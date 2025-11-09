Ahora

"Prefiero quedar 13º o 14º que..."

Fernando Alonso se muerde la lengua con Aston Martin: "No puedo ser del todo sincero..."

El piloto asturiano de Aston Martin no ha tenido opciones durante el Gran Premio de Brasil y se va con cero puntos tras la carrera del domingo.

Lo que comenzó siendo un gran fin de semana para Aston Martin ha acabado convirtiéndose en una carrera más de sufrimiento. Ni Fernando Alonso ni Lance Stroll han podido estar en la batalla por los puntos durante el Gran Premio de Brasil.

La escudería de Silverstone firmó un gran viernes con el 5º y 7º lugar de sus pilotos en la clasificación sprint. El sábado, Alonso logró aguantar la plaza, aunque en clasificación no pudo meterse en el Top 10. Ya en carrera, el ritmo ha estado lejos del esperado.

Alonso y su equipo optaron por montar los duros para salir. Una estrategia arriesgada y un tanto a la desesperada. No funcionó y Alonso tuvo que parar tras 25 vueltas. Tras ello, ya todo ha sido ir contra corriente, aunque al final de carrera estuvo cerca de llegar al grupo de los puntos, cruzando la meta en la 14ª plaza.

"No teníamos mucho ritmo, sabíamos que iba a ser difícil, salimos con los duros para intentar algo diferente, pero bueno lo intentamos por lo menos. Al final de carrera, el primer RB tenía mucha degradación y unas cuatro o cinco vueltas más podría haber sido interesante", señaló ante los medios.

"La salida no fue mal pero los dos safety cars seguidos en la resalida... teníamos poca temperatura, pero no teníamos tampoco el ritmo. Pensamos en ir a una para pero en la vuelta 25 ya no teníamos neumático, lo intentamos, prefiero quedar 13º o 14º intentando algo que quedar 12º sin intentar nada", añadió.

Sobre el bajón de rendimiento respecto al viernes, el asturiano ha preferido morderse la lengua: "No puedo ser del todo sincero (sobre la pérdida de competitividad desde el viernes), pero creo que todos mejoran bastante".

