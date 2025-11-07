Ahora

"Tenía siete ofertas..."

Zamorano le desvela a Pedrerol en 'El Cafelito' una increíble anécdota con Valdano

El legendario delantero tuvo sus más y sus menos con el entonces entrenador del Real Madrid, que llegó a asegurarle que iba a ser el "quinto delantero" del equipo.

zamorano

Durante la charla de Iván Zamorano con Josep Pedrerol en 'El Cafelito', el chileno desveló una llamativa anécdota con Jorge Valdano cuando este comenzó a entrenar al Real Madrid.

"Cuando llega Jorge, quiere cambiar todo. Jorge me dice: 'si te quedas, vas a ser el quinto delantero'", arranca el que fuera uno de los grandes goleadores de los noventa.

Tenía la puerta abierta para salir, pero él se aferró a su sueño: "Tenía siete ofertas, entre ellas uno del Atleti, pero yo quería quedarme".

"Me subí en el avión a la pretemporada y en el primer entrenamiento me tiré al suelo y cogí rodilla y tobillo", recuerda.

Y Valdano entró en acción: "Jorge me tiró un codazo y me preguntó si siempre entrenaba así o solo cuando odiaba al entrenador".

"En ese año me di cuenta de que no hay nada imposible", afirma Zamorano, que guarda un gran recuerdo del argentino: "Jorge me regaló una foto de un entrenamiento y ponía: 'rencoroso, Zamorano va a ser el quinto delantero, pero es el número 1'".

