Zamorano le desvela a Pedrerol en 'El Cafelito' una increíble anécdota con Valdano

El legendario delantero tuvo sus más y sus menos con el entonces entrenador del Real Madrid, que llegó a asegurarle que iba a ser el "quinto delantero" del equipo.

Durante la charla de Iván Zamorano con Josep Pedrerol en 'El Cafelito', el chileno desveló una llamativa anécdota con Jorge Valdano cuando este comenzó a entrenar al Real Madrid.

"Cuando llega Jorge, quiere cambiar todo. Jorge me dice: 'si te quedas, vas a ser el quinto delantero'", arranca el que fuera uno de los grandes goleadores de los noventa.

Tenía la puerta abierta para salir, pero él se aferró a su sueño: "Tenía siete ofertas, entre ellas uno del Atleti, pero yo quería quedarme".

"Me subí en el avión a la pretemporada y en el primer entrenamiento me tiré al suelo y cogí rodilla y tobillo", recuerda.

Y Valdano entró en acción: "Jorge me tiró un codazo y me preguntó si siempre entrenaba así o solo cuando odiaba al entrenador".

"En ese año me di cuenta de que no hay nada imposible", afirma Zamorano, que guarda un gran recuerdo del argentino: "Jorge me regaló una foto de un entrenamiento y ponía: 'rencoroso, Zamorano va a ser el quinto delantero, pero es el número 1'".