La esperanzadora afirmación del mánager de Márquez: "Marc estará encima de la moto..."

Jaime Martín ha comentado un mensaje positivo sobre el posible retorno del 93. 'Jimmy' asegura que el ilerdense está muy centrado en recuperar su estado de forma y que su regreso estaría cerca.

El mánager de Marc Márquez, Jaime Martín, ha relatado novedades acerca de la recuperación del piloto al que representa durante la carrera larga del GP de Portugal. El mensaje de Martínez es positivo y esperanzador para los intereses del 93: "Todo está evolucionando bien".

El médico oficial de MotoGP, el Dr. Ángel Charte, apuntaba esta misma semana el acierto que supone que Marc no suba a una moto en el Gran Premio de Valencia y elija descansar hasta 2026. Y es que, volver a pilotar antes de tiempo, podría poner en peligro su carrera según el jefe médico de la categoría reina.

En este sentido, el mánager del de Cervera asegura, en unas declaraciones recogidas por 'Motosan', que se tomarán las precauciones adecuadas: "Por supuesto, somos conscientes de que es una lesión grave con la que realmente necesitas ser paciente. Tan pronto como los médicos nos den luz verde, Marc se subirá a una moto".

Aunque 'Jimmy' Martínez finalizó sus declaraciones con un mensaje esperanzador: "La recuperación va bien, paso a paso. Estamos siguiendo de cerca todos los consejos de los médicos, esperando el momento adecuado para volver. Marc está tratando de mejorar cada día, por eso creo que pronto volverá a estar encima de una moto".