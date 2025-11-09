¡No tiene límites! La increíble gesta de Verstappen en Brasil para mantener vivas sus opciones de título

El neerlandés, que salió desde la última posición, terminó cruzando la meta en la tercera plaza después de una carrera en la que incluso llegó a liderar.

Max Verstappen volvió a dar otro recital sobre la trazada de Brasil. El neerlandés se quedó muy cerca de repetir la hazaña del pasado curso en Interlagos. Curiosamente, Max partió desde la última posición en 2024, al igual que este año.

Hace doce meses cruzó la línea de meta en primera posición culminando una carrera increíble. Poco le ha faltado al tetracampeón para plasmar la misma gesta. Max salió desde el 'pitlane' y poco a poco encontró un ritmo que le hizo ir quitándose rivales de encima con una superioridad insultante.

El neerlandés encontró de la nada una velocidad digna de líder de carrera, y así fue, durante algunas vueltas aunque después tuvo que parar y ceder la primera plaza. Ni rastro del Red Bull lento de la jornada del sábado. En cuestión de horas, Verstappen ha pasado de no pasar de la Q1 a tener velocidad para ganar.

Por desgracia para Max, se topó con un Lando Norris perfecto. El británico no perdonó y se llevó una victoria que le postula como el gran favorito al título. Sin embargo, la increíble remontada de Verstappen evita que se descuelgue de la pelea.

Son 49 puntos los que separan al de Red Bull de Lando a falta de tres grandes premios. Oscar Piastri fue quinto y es segundo en el Mundial, quince puntos por delante de Max y 24 por detrás de su compañero de equipo. Todo por decidir en el 'Gran Circo'.