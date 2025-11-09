El increíble remate de Lewandowski que calmó al Barça en la locura de Balaídos

El polaco puso la sentencia con un gol de cabeza exageradamente difícil por el movimiento de cuello que le exigió el centro. El balón no pudo entrar más ajustado en la portería celeste.

Tras unos primeros 45 minutos con un ritmo más que vibrante, en la segunda parte, el Barça tomó control del partido. Sin embargo, fue Robert Lewandowski el que puso la calma definitiva. Todo gracias a un remate de cabeza de una dificultad tremenda. El balón le quedó atrás al polaco pero lo corrigió con un giro de cuello formidable.

Antes, Lewandowski había adelantado al Barça de penalti en el minuto diez. Sergio Carreira, un minuto más tarde, puso la igualada en Balaídos. El partido no tuvo dueño en la primera mitad. El Barça tenía la posesión pero el Celta generaba muchas ocasiones a la espalda de la zaga azulgrana.

Marcus Rashford, uno de los mejores del partido, sirvió en bandeja a Lewandowski el segundo. Cinco minutos más tarde, el Celta volvería a responder. Borja Iglesias, con un remate espectacular de primeras desde fuera del área, ponía el 2-2.

Pero al partido le faltaba la aparición de Lamine Yamal. El extremo aprovechó un mal despeje de la zaga celeste para marcar su tercer gol en tres partidos aunque se le sigue notando algo renqueante. El tanto de Lamine puso fin a una primera parte absolutamente loca.

Durante la segunda pasaron muchas menos cosas. Lewandowski sentenció, y completó su hat-trick, tras rematar el gran centro de Rashford, que completó dos asistencias. La parte negativa para el Barça fue la expulsión de Frenkie De Jong por doble amarilla. El neerlandés se perderá el próximo partido.

Los de Flick aprovechan el 'pinchazo' del Madrid en Vallecas y se poner a tres puntos de los blancos. Se medirán la próxima jornada al Athletic de Bilbao en el que podría ser el primer partido en el Camp Nou.

El Celta de Vigo, por su parte, pone fin a una racha muy buena de cinco victorias consecutivas. Visitará al Deportivo Alavés en Mendizorroza en su próximo compromiso liguero.