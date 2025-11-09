Las contradicciones de González Amador en el juicio al fiscal general: dos respuestas derrumbaron el relato de la pareja de Ayuso

Los detalles Entramos en la semana clave en el juicio contra García Ortiz. De momento, tenemos la declaración como testigo del novio de la presidenta madrileña, en la que habló de su relación con Miguel Ángel Rodríguez.

González Amador, procesado por presunto fraude, intentó desvincular su relación con Isabel Díaz Ayuso de los hechos por los que se le acusa, alegando que ocurrieron antes de ser pareja. Sin embargo, durante el juicio, dos preguntas sobre Miguel Ángel Rodríguez, jefe del Gabinete de Ayuso, desmoronaron su defensa. González Amador admitió conocerlo desde finales de 2021, coincidiendo con el inicio de su relación con Ayuso. Además, reveló frecuentes encuentros con Rodríguez, lo que contradice su versión inicial. En el juicio, Amador también expresó su preocupación por las posibles consecuencias penales de sus actos, reconociendo que podrían llevarle a prisión.

De nada le ha servido a González Amador decir que no era pareja de Isabel Díaz Ayuso cuando cometió el presunto fraude por el que está procesado. "Son hechos anteriores a estar con ella", aseguró el empresario, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó al respecto en marzo de 2024 que aquello "se ciñe a una etapa de su vida" cuando ni siquiera eran pareja.

Dos simples preguntas sobre Miguel Ángel Rodríguez durante el juicio al fiscal derrumbaron todo el relato. González Amador aseguró que cree que lo conoce "desde finales del 2021, probablemente". "¿Lo conoció con ocasión al inicio de la relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid?", se preguntó al empresario, a lo que este respondió afirmativamente.

Precisamente, en laSexta Xplica hemos comprobado que la relación con el jefe del Gabinete de Ayuso era más estrecha de lo que nos decían. "Con Miguel Ángel Rodríguez los contactos suelen ser en una barbacoa en su casa o en un viaje en una casa que tiene en el norte. Habré ido tres veces a su casa y dos a las del norte, en total cinco", declaró González Amador.

Quizás ahora se entienda mejor la frase de que "si esto va a ser siempre así", se escapa. Esa idea de fugarse la lanzó después de reconocer que sabía que sus actos le podían llevar a prisión. "Cuando a mí me hablaban de los términos de una conformidad penal, yo pregunté en qué consiste y me dijeron que podían ser cuatro meses, y me enseñaron un documento", manifestó la pareja de Ayuso.

Estas son algunas de las contradicciones de González Amador en un juicio que llega a su ecuador y en el que esta semana escucharemos al fiscal general.

