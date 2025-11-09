Otros dos agentes resultaron heridos en el tiroteo en una 'guardería de droga' de Isla Mayor: "Cárgate a esos perros"

Agentes de la Policía Nacional desplegados frente a la nave en la que se atrincheraron narcotraficantes, en Isla Mayor (Sevilla).

El contexto Uno de ellos sufrió dos fracturas en las costillas por la esquirla de los disparos que impactaron en su chaleco, que acabó deformado. El otro se desgarró el bíceps cuando se lanzó a uno de los canales de agua para salvar su vida.

Este sábado, un grupo de narcotraficantes se atrincheró en una 'guardería de droga' en Isla Mayor, Sevilla, durante una operación de vigilancia contra el narcotráfico. Un agente de la Policía Nacional resultó herido de gravedad tras recibir disparos de un Kalashnikov AK-47, siendo trasladado al hospital en estado crítico. Otros dos agentes de la unidad GRECO también resultaron heridos. La operación policial, que contó con el apoyo de la Guardia Civil y la Policía Local, se extendió hasta el domingo, incautándose 700 kilos de hachís y recuperando dos vehículos robados. Los narcotraficantes dispararon tras percatarse de la presencia policial.

Un grupo de narcotraficantes se atrincheraba este sábado en una 'guardería de droga' ubicada en un polígono de Isla Mayor, Sevilla. Un agente de la Policía Nacional, que participaba en una operación de vigilancia de lucha contra el narcotráfico, resultó herido tras recibir disparos por parte de los atrincherados. Por este motivo, fue traslado al hospital en estado crítico. Horas después, fuentes policiales ascendían el número de policías heridos a tres, también de la unidad GRECO.

Una de las incógnitas que seguían presentes hasta hace unas horas era si los dos narcotraficantes que buscan en estos momentos por tierra y aire sabían que los heridos eran policías. En un primer momento surgió la duda de si estos pensaban que la banda rival se había disfrazado de agentes para robarles la droga.

"Cárgate a esos perros"

Sin embargo, ha podido confirmarse que uno de los afectados escuchó a un narcotraficante decir: "Cárgate a esos perros".

Las primeras informaciones pusieron el foco en un único herido, un agente de 45 años que fue trasladado al hospital Virgen del Rocío en estado crítico tras recibir disparos en la pierna y el abdomen. Después, fue operado de urgencia, tras lo que se encuentra "grave pero estable", pero tienen que volver a intervenirle porque perdió demasiada sangre.

Los dos impactos de bala fueron causados por un Kalashnikov AK-47, un arma de origen soviético utilizado en la Segunda Guerra Mundial que es capaz de disparar 600 balas por minuto a una distancia de hasta 500 metros. "Su uso está muy extendido y es común porque es barato y fácil de usar", señala al respecto el Doctor en Relaciones Internacionales Manuel Gazapo, a lo que añade que "eso ha hecho que se extienda de manera muy notoria por grupos terroristas y grupos de delincuencia organizada y crimen organizado".

El suceso tuvo lugar en torno a las 7:00 horas, cuando la Policía rodeó la nave en la que los implicados se habían atrincherado, situada en el Camino de Toruño, entre Isla Mayor y Aznalcázar. Esto ocurrió después de que siguieran al grupo de delincuentes, que conducían furgonetas cargadas de droga, desde Cádiz. No obstante, tras percatarse de su presencia, abrieron fuego.

La Policía Nacional, apoyado por Guardia Civil y Policía Local y medios aéreos prepararon un gran dispositivo policial que se ha prolongado hasta este domingo. Agentes informan que "durante los registros que se practicaron este sábado, se procedió a la incautación de unos 700 kilos de hachís, así como a la recuperación de dos vehículos que constaban como sustraídos".

