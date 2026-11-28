El argentino hizo una salvada 'in extremis' ante el corredor de Aston Martin cuando realizaba una vuelta rápida en la última sesión de libres previa a la clasificación.

Franco Colapinto se está haciendo notar en el Gran Premio de Catar. El viernes tuvo un incidente con Carlos Sainz en la sesión de Libres 2 y ahora vuelve a ser protagonista en el trazado de Losail en la antesala de la clasificación.

Durante los terceros entrenamientos, el piloto de Alpine venía realizando una vuelta rápida cuando se topó con el Aston de Lance Stroll. El canadiense iba casi frenado por el exterior y el argentino tuvo que esquivarlo en el último momento para evitar un brutal choque en la curva 10.

La frustración del ex de Williams era total y se la guardó tras realizar la maniobra. Esperó a la salida de la siguiente curva para sacarle la peineta al compañero de Fernando Alonso. Finalmente, el corredor de la escudería francesa acabó la sesión previa a la 'quali' en el decimosexto puesto.

En peor situación acabó Stroll. Acabó con el vigésimo mejor tiempo a 3.365 segundos de la cabeza. No ha empezado bien Aston Martin ya que en la primera sesión el propio Lance se quejó de que habían regresado las vibraciones en el 'AMR26'.

Era el gran problema que tuvo la escudería de Silverstone al inicio de la temporada y que fue motivo de frustración para Alonso. El de Montreal protestó por radio: "¿Por qué en Las Vegas no había vibraciones y aquí vibra como una locura? Explícame por qué".

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