El piloto asturiano sigue pensando que Aston Martin tendrá un "muy buen coche" dentro de poco tiempo.

A pesar de estar al final de la parrilla, a pesar del desastre de Honda carrera tras carrera... Fernandno Alonso sigue confiando en Aston Martin. Y eso no es nada fácil. El asturiano dice que "es cuestión de tiempo" que todo mejore.

En una entrevista en la web del equipo se ha mostrado optimista con respecto al futuro: "Sabemos en qué dirección vamos y la convicción de que solo es cuestión de tiempo que tengamos un muy buen coche".

"Ver el trabajo y el compromiso que hay entre bambalinas me da confianza de cara al próximo año", dice.

El chasis de Adrian Newey es lo que más está evolucionando. Al motor todavía le queda. "Hemos conseguido meternos en el grupo de la zona media con una sola gran actualización del chasis esta temporada, así que eso me ha dado la confianza de que sabemos", detalla el dos veces campeón de la F1.

El problema es el motor...

El motor Honda es el gran dolor de cabeza del proyecto: "A nivel de motor, estamos muy lejos y no podemos ser competitivos con la unidad de potencia que tenemos".

"Hay circuitos como Las Vegas en los que perdemos más de dos segundos por vuelta solo en las rectas, y la fiabilidad tampoco está al nivel que debería estar. Nadie está contento con cómo van las cosas en lo que respecta a la unidad de potencia, pero sabemos que Honda está trabajando duro para mejorar la situación", detalla Fernando.

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