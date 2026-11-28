El ilerdense paró la salida de la carrera corta y tuvo que bajarse de su Ducati inmediatamente para evitar quemaduras. Aunque salió cojeando, no sufrió grandes daños.

Marc Márquez no se iba a librar de sustos en su últimos gran premio como profesional. El ilerdense ha visto como su Ducati se incendiaba justo antes de tomar la salida de la 'sprint' en el Gran Premio de Valencia.

Todo estaba listo, Marc partía segundo por detrás de Marco Bezzecchi. Sin embargo, hubo un suceso extraño que paró salida, el semáforo no se apagó. Los pilotos levantaron la mano para detener el procedimiento de salida.

Fue entonces cuando la Ducati de Marc comenzó a sacar humo de manera muy llamativa y preocupante. El ilerdense se quedó parado en un primer momento pero luego se vio obligado a bajarse de su moto por riesgo de quemaduras.

De hecho, la Ducati acabó en el suelo con Márquez doliendose de alguna leve quemadura. Para sorpresa de todo el mundo, dirección de carrera terminó penalizando a Marc con una doble 'long lap' por ese fallo en su moto.

La cara del campeón del mundo lo decía todo en el 'box' de Ducati. Los aficionados también apoyaron a Marc silbando de manera evidente tras la decisión de sanción. Sin duda, nada contenta la grada del circuito de Cheste.

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