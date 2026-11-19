El piloto canadiense cree que está en el lugar correcto de cara al futuro: "El plan es dar un gran paso adelante".

A pesar de los problemas que está sufriendo el equipo Aston Martin-Honda, la confianza desde dentro sigue intacta. Lance Stroll ha dicho que es "muy emocionante" estar en una escudería con tanto futuro y espera que las cosas ya cambien la temporada que viene.

En la previa del Gran Premio de Las Vegas, Lance ha analizado así la situación de Aston Martin: "Tenemos un gran equipo, tenemos gente con mucho talento, muy buena, y no estamos donde queremos ahora. Pero el futuro es muy emocionante, y eso es lo que yo pienso".

"El plan es, esperamos dar un gran salto adelante, pero veremos. Lo único que sé es que tenemos un gran equipo en Silverstone donde todo el mundo está tirando a tope y hay mucho talento ahí en esa fábrica. Espero ser mucho más fuerte pronto", explica el piloto canadiense.

Reconoce que Honda es ahora mismo un dolor de cabeza importante: "Hemos tenido muchos problemas de motor y otra serie de problemas. Ha sido un año duro para todo el equipo. No somos ni de lejos lo competitivos que queríamos ser y ha sido un año largo para todo el mundo".

"Pero como he dicho antes, lo único que podemos hacer es mantener la positividad y encarar el futuro donde esperemos estar en una posición más competitiva", dice Lance.

Acumula varios abandonos en las últimas carreras y para Las Vegas asume que volverán a pasarlo mal: "Va a ser un fin de semana complicado para nosotros, por las largas rectas, y sabemos que nos falta mucha potencia".

"Probablemente ha sido nuestro mayor problema este fin de semana, y es esa falta de potencia en las rectas, y aquí hay muchas. Así que probablemente será un fin de semana complicado, pero lo haremos lo mejor posible", finaliza el compañero de Fernando Alonso.

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