La escudería de James Vowles, a pesar de ser una de las que menos ha desarrollado su coche, ha sido sancionada por la FIA.

Williams afronta el final de la temporada de Fórmula 1 como uno de los peores equipos. Es noveno solo por delante de Aston Martin y de Cadillac. Apenas han desarrollado el coche y a pesar de ello se han pasado del presupuesto.

Por ello la FIA ha anunciado que la escudería de Carlos Sainz y Alex Albon será sancionada.

Williams excedió el límite presupuestario en un 0,48%, unos 750.000 euros por encima.

Y el castigo de la F1 estará relacionado con el desarrollo de la temporada que viene: Williams tendrá una reducción del 1,5% en las pruebas en túnel de viento y CFD (dinámica computacional de fluidos) el próximo año.

Comunicado de Williams

La escudería que dirige James Vowles se ha defendido en un comunicado: "La infracción se refiere a los gastos administrativos en los que incurrimos al realizar cambios en la estructura de nuestra empresa. Creíamos que estos gastos quedaban fuera del límite".

"Tras las conversaciones con la FIA, hemos acordado resolver el asunto de acuerdo con su interpretación de que dichos gastos deberían haber estado incluidos en el límite", dice la nota.

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