Multitudinaria despedida a Jesús de Miguel en Navahermosa con la presencia de Luis de la Fuente y Florentino Pérez

La familia del futbolista ha querido transmitir su agradecimiento por todo el apoyo y todo el cariño que han recibido estos últimos días.

El mundo del fútbol despide a Jesús de Miguel, cuyo funeral se celebra este jueves en Navahermosa (Toledo), en su pueblo.

Hasta allí han acudido sus compañeros del Club Deportivo Tenerife, además de numerosas personalidades del mundo del fútbol como Florentino Pérez, Luis de la Fuente o Rafael Louzán.

El presidente de la RFEF ha querido mandar un mensaje de ánimo a la familia: "Hoy era el día de estar aquí, acompañando a la familia de Jesús. Nuestra solidaridad porque creo que es una pérdida irreparable. Esta tragedia nos debe indicar el camino que queda aún por corregir en relación a la prevención de los medios, para que estén siempre en el sitio oportuno. Es un día muy difícil. El fútbol debe estar unido hoy".

Luis de la Fuente, por su parte, ha hablado de "dolor": "Desde el dolor y el sentimiento, les trasladamos nuestro pesar y nuestro respeto. Es la mejor manera de demostrar que el fútbol está unido. Un abrazo muy fuerte a todos sus allegados".

Familiares, amigos y compañeros de 'Demi' acompañan a su familia en una jornada de muchísima emoción.

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