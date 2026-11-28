El madrileño protagonizó un rifirrafe en pista durante la segunda sesión de entrenamientos en Losail. No es la primera vez ya que en Las Vegas también la tuvieron en pista.

Inicio movido de Carlos Sainz en el Gran Premio de Catar de Fórmula 1. Durante los segundos entrenamientos libres, el madrileño tuvo un toque rueda a rueda en pista con Franco Colapinto que pudo haber acabado en drama para ambos. El Williams venía en vuelta y el Alpine le adelantó alargando la frenada de la curva.

El '55' no se mordió la lengua cuando fue a valorar sus sensaciones en pista tras la jornada. Ya tuvieron otro incidente en Las Vegas por lo que sería el segundo caso en dos grandes premios: "Ya van un par de viernes en los que Franco se comporta de forma complicada conmigo".

"No entiendo qué hace los viernes, porque corre como si fuera domingo; supongo que es cosa de la juventud. Puede ser que tenga que hablar con él", ha sopesado el que fue corredor de Ferrari en declaraciones recogidas por 'Marca'.

Acabó los Libres 2 en decimosexta posición, lejos del top 10. De todas formas, a juicio de Sainz fue una sesión positiva donde apenas pudo conectar una vuelta limpia: "Siempre hay un salto, un subviraje o un desequilibrio que no termina de funcionar en todo el trazado, lo que hace difícil completar una vuelta limpia".

Otra prueba de su positivismo viene de que no pudo completar su mejor vuelta al salirse de pista: "Cayó en la última curva. Tuve un buen susto ahí, así que no pude completar la vuelta. Si hoy hubiera logrado cerrar un par de vuelta en condiciones..."

"Esperaba estar entre el decimoséptimo y el decimonoveno puesto y al final, estamos más bien en la decimocuarta o decimoquinta posición, lo cual es algo mejor de lo previsto", zanjó.

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