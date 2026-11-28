Los detalles "No nos quedaremos quietos, no podemos hacerlo, tienen que buscar una alternativa", ha asegurado López Miras, que considera que el Med Emre supone un "peligro potencial se dirige a la costa murciana", con "un riesgo medioambiental cierto y evidente".

El Gobierno de Murcia presentará un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para solicitar medidas cautelarísimas que eviten la llegada del buque Med Emre al puerto de Cartagena. Este barco naufragó en Ibiza con una carga de ocho millones de litros de gasóleo. El presidente autonómico, Fernando López Miras, ha destacado que el recurso se basa en un informe de los servicios regionales de Medio Ambiente y Pesca. En rueda de prensa, López Miras enfatizó que el peligro ambiental es inminente y se deben buscar alternativas. La reunión incluyó a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y otros líderes locales.

El Gobierno de Murcia presentará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso para pedir medidas cautelarísimas que impidan la llegada al puerto de Cartagena del buque Med Emre, naufragado en Ibiza con una carga de unos ocho millones de litros de gasóleo.

Según el presidente autonómico, Fernando López Miras, que este sábado se ha reunido con los responsables de las cofradías de pescadores murcianas y de la patronal y la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la comarca de Cartagena, el recurso se sustenta en un informe de los servicios regionales de Medio Ambiente y Pesca.

"No nos quedaremos quietos, no podemos hacerlo, tienen que buscar una alternativa", porque un "peligro potencial se dirige a la costa murciana, un riesgo medioambiental cierto y evidente, y cada minuto que pasa, está más cerca", ha afirmado López Miras en rueda de prensa en Cartagena.

Junto a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, López Miras se ha reunido con el presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Miguel Ángel Jiménez; el presidente de la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores, Bartolomé Navarro; y el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cartagena, Mateo Varela, para hacer un seguimiento del traslado del buque.

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