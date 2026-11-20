Otmar Szafnauer fue exdirector ejecutivo de la escudería francesa cuando Fernando aún pilotaba vestido de azul. Su salida se gestó de manera repentina cuando había una negociación de renovación en curso.

Fernando Alonso encara el Gran Premio de Las Vegas con una cierta esperanza debido a los resultados vistos en los últimos entrenamientos libres. El asturiano ha terminado marcando el décimo mejor tiempo aunque ha sido él mismo quien ha querido rebajar las expectativas.

Alonso señala que ese tiempo es positivo pero también reconoce que muchos de sus rivales no habían conseguido hacer una vuelta en óptimas condiciones. Fernando, ya con parte de la mente puesta en 2027, espera intentar acercarse a una zona de puntos que se ha vuelto a alejar considerablemente en las últimas carreras.

En la previa del propio GP de Las Vegas, Otmar Szafnauer, exdirectos ejecutivo de Alpine, ha confesado cómo se gestó la salida del bicampeón del mundo. Fue un momento extraño en la carrera de Fernando porque la idea que se transmitía desde la escudería era la de intentar diseñar un coche muy competitivo.

Szafnauer asegura que el acuerdo de renovación estaba relativamente encaminado, pero que fue el CEO de Renault quien decidió precisindir de Alonso: "El CEO de Renault, Luca de Meo dijo 'No quiero otro Kimi Räikkönen. Alonso quería 2 años y Luca solo quería 1+1, decidiendo nosotros en el segundo año. Pensaba que, debido a su edad, su nivel disminuiría. Yo tenía las manos atadas. Lawrence Stroll llegó y le ofreció un contrato de 3 años".

Szafnauer lo ha confesado en el podcast 'Escalera F1' revelando una historia que se desconocía por el momento y que no se le dio toda la importancia debido al gran comienzo de Alonso en su primera temporada en Aston Martin.

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