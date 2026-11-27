El asturiano le ha querido dedicar un sentido mensaje al ilerdense después de que este pusiera patas arriba el mundo del motor. Fernando se ha acordado

El deporte mundial se despide de Marc Márquez después de un anuncio de retirada absolutamente inesperado. Las grandes figuras del mundo del motor no han dudado en transmitir su admiración y respeto hacia la figura del '93', que correra su última carrera este fin de semana en Valencia.

Fernando Alonso le ha dedicado una publicación al diez veces campeón del mundo. Una despedida muy sentida en la que el asturiano ha dejado muestras evidentes de lo mucho que admira a Márquez como piloto y cómo campeón.

Alonso asegura que se le va a hacer cuesta arriba ver una carrera de MotoGP sin Marc: "Una de las cosas que más he disfrutado de verte correr es que nunca sabía qué ibas a hacer. Incluso cuando parecía que la carrera ya estaba decidida, seguía mirando a ver qué hacías tú!!".

"Me va a costar acostumbrarme a los domingos sin eso. Qué suerte haberte visto correr, Marc. Gracias por todo y disfruta tu próxima etapa! Gracias x10!", ha asegurado Alonso en el texto de la publicación que ha subido a sus redes.

Márquez pone fin a una trayectoria de ensueño que es, con casi total seguridad, la mejor que se ha visto en la historia del mundo del motor. Sus título y, sobre todo, su espíritu de superación y resiliencia han servido de ejemplo para los más grandes deportistas, como Fernando Alonso.

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