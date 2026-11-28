Los detalles Emiliano García-Page, presidente de Castilla La-Mancha, ha tenido un emotivo recuerdo para las víctimas al cumplirse un mes del trágico accidente de tren de Urda, en el que 69 personas perdieron la vida.

Hace un mes que sucedió el trágico accidente de tren de Urda en el que 69 personas perdieron la vida. Desde Toledo, provincia donde se produjo la tragedia, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha tenido un recuerdo para todas las familias y víctimas de aquel terrible 28 de noviembre.

"Ese día todos sufrimos muchísimo. No creo que haya nadie que pudiera sentir algo que no sea un sufrimiento personal. A los que nos tocó más de cerca, sin duda", lamenta Page.

Sin embargo, confiesa Page, ese día, "también esta tierra de Castilla-La Mancha demostró que sus servicios y su gente salvaron vidas". Y demostraron, añade el presidente, que España es una "gran nación", "aunque le cueste mucho admitirlo al que va a venir el día 12 de diciembre, que tenía que haber venido a rendir cuentas a los tribunales, pero ha venido de otra manera o va a venir de otra manera", asegura refiriéndose a Carles Puigdemont, que ha anunciado, tras aprobar el Supremo la amnistía, que volverá a España este próximo 12 de diciembre.

"Esta es una nación profunda. No nos lo reconocemos a nosotros mismos porque somos así. Se nota cuando tenemos que celebrar algo juntos como un éxito de selección nacional de fútbol y sobre todo cuando todos padecemos", admite contundente Page.

Y concluye: "No les busquen vueltas, si alguien le pregunta qué es una nación, es eso, un sentimiento unánime en todas las esquinas del país que se recorrió instintivamente en el segundo que todo el mundo se enteró de la tragedia".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido