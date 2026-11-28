Los detalles Más de 38 millones de españoles están llamados a votar este domingo en las que serán las decimoséptimas elecciones generales que se celebran en España en la reciente etapa democrática. Los candidatos dedican la jornada del sábado a descansar antes de la jornada clave.

La campaña electoral en España ha concluido, dejando atrás semanas marcadas por crispación y polémica. Los candidatos han realizado sus actos finales: Pedro Sánchez en la Caja Mágica de Madrid, Feijóo en Sevilla, Ada Colau junto a Yolanda Díaz en Madrid, y Abascal en Valencia. Sánchez destacó que estas elecciones no son un referéndum sobre él, sino sobre los derechos y libertades de los ciudadanos. Feijóo apeló al votante desencantado, Colau pronosticó una victoria del Frente Amplio, y Abascal atacó a Sánchez. Este domingo, más de 38 millones de españoles están llamados a votar, eligiendo a 350 diputados y 209 senadores. Un dispositivo de seguridad de más de 100,000 efectivos garantizará el proceso.

No va más. Ya no hay más mítines, ni más debates. No volveremos a escuchar a los candidatos a la presidencia del Gobierno hasta este domingo, cuando todos pidan a los españoles que ejerzan su derecho al voto, cada uno a su manera. Estamos a escasas 24 horas de que los españoles voten en las urnas tras semanas de una campaña marcada, de nuevo, por la crispación, los momentos polémicos y los mensajes erráticos de los candidatos.

Por el camino se han vivido momentos que ya quedan ligados a esta convocatoria electoral, como el debate a cuatro de este jueves, el cara a cara de Sánchez y Feijóo, la entrada en el tablero de los 'influencers' y el plantón de Abascal a Jordi Wild o la aparición de Pedro Sánchez en la revista 'Lecturas'. La IA también ha irrumpido en estas elecciones, siendo el PP el partido que más ha recurrido a ella.

Como colofón a la campaña, todos los partidos celebraron sus actos finales de campaña. Pedro Sánchez eligió la Caja Mágica de Madrid, Feijóo se decantó por Sevilla, Ada Colau también estuvo en Madrid junto a Yolanda Díaz y Santiago Abascal fue a Valencia.

Así fue el fin de campaña de los candidatos

Sánchez, que contó con la presencia de Pedro Almodóvar en su acto ha recalificó como "Caja Roja" el recinto madrileño y lanzó un mensaje antes de acabar la campaña: "Han intentado convertir estas elecciones generales en un referéndum contra ese malvado Sánchez al que han intentado deshumanizar, también a mi familia. Pero estas elecciones, y es ahí donde han fracasado, no van de mí. Van de vosotros y de vosotras, de vuestros derechos, de vuestras libertades, de vuestro empleo, de vuestra vivienda, de vuestra dignidad".

Sánchez llena la "Caja Roja" en su cierre de campaña, Feijóo opta por Moreno en Sevilla y Yolanda Díaz acompaña a Ada Colau

Feijóo acabó su campaña pidiendo el voto al ciudadano de izquierdas que se siente engañado, a las personas decepcionadas con la política e, incluso, a quienes no les gusta el propio Feijóo. A cambio ha prometido buena gestión y honestidad. "No te quedes en casa y vota una opción honesta. Préstanos tu voto para volver a la honestidad, empezando por tu partido, vuelve a un partido honesto y olvídate del 'sanchismo", pidió Feijóo.

Colau recuperó el "calladita" que le dedicó Feijóo en el debate a cuatro y dio su pronóstico de lo que pasará el domingo: "No solo no vamos a estar calladitas, vamos a ganar". "Cuando el Frente Amplio gane las próximas elecciones del domingo, entonces sí podremos hacer un gobierno progresista valiente, que haga políticas mucho más avanzadas, que consolide lo que hemos conseguido pero que vaya mucho más allá", defendió.

Abascal, por su parte, siguió con sus ataques a Sánchez, a quien se refirió como "un mentiroso en el poder, un corrupto que recorrió España con unos amigotes, mujer en el banquillo y hermano condenado". "Todavía se escandalizan de llamarles sinvergüenzas y les podríamos decir más", añadió.

Y el domingo, elecciones

Más de 38 millones de españoles están llamados a las urnas este domingo en las que serán las decimoséptimas elecciones generales que se celebran en España. Con su papeleta, los ciudadanos elegirán a los 350 escaños del Congreso y a los 209 del Senado entre las 895 candidaturas que concurren a estos comicios.

Pedro Sánchez volverá a ejercer su derecho al voto en el colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo, ubicado en la calle Juan Montalvo del distrito Moncloa-Aravaca de Madrid. Alberto Núñez Feijóo depositará su papeleta en el colegio Ramiro de Maeztu, situado en la calle Serrano del barrio de El Viso, en el distrito madrileño de Chamartín, mientras que el líder de Vox, Santiago Abascal, acudirá a votar al colegio Pinar del Rey, en la avenida San Luis, en Hortaleza. Por su parte, la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, votará a las 11:00 horas en el Institut La Sedeta, situado en la calle Indústria de Barcelona.

Hay 1.615.034 jóvenes que podrán votar por primera vez en unas elecciones generales, lo que supone el 4,49% del censo de residentes en nuestro país. La comunidad con más electores es Andalucía, con 6,53 millones, seguida de Cataluña (5,58), Madrid (5,03), que por tanto son las que más diputados aportan al Congreso.

Un dispositivo de más de 100.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado integrados por miembros de la Policía Nacional, la Guardia Civil, policías autonómicas y locales y servicios de emergencias y Protección Civil garantizarán la seguridad.

Hasta que lleguemos al momento de votar, cuando pasen estas 24 horas de reflexión, solo queda esperar. El domingo hablarán los ciudadanos, hablarán las urnas, y este camino recorrido será parte del contexto para entender los resultados que encontraremos a última hora del día.

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