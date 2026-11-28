El monegasco terminó la sesión de viernes por detrás de los dos Red Bull, McLaren y de un Mercedes que ha comenzado el finde en Losail sin rival.

El Gran Premio de Catar ha comenzado con mal pie para Ferrari. Por lo visto en la sesión de este viernes son claramente la cuarta mejor escudería por detrás de Mercedes, McLaren y Red Bull. Solo pudo ser séptimo Leclerc, mientras que Hamilton fue octavo en los Libres 2.

Charles valora la jornada y no encuentra explicación a dónde puede estar la mejora del monoplaza en un escenario tan complejo como Losail: "Ahora mismo no tengo ni idea de qué podemos hacer mucho mejor para darle la vuelta a la situación. Y eso es un poco lo que necesitamos".

"Fuimos muy lentos desde la primera vuelta de la mañana hasta la última de los Libres 2. Es muy difícil entender qué es lo que se sale de lo normal", lamenta el nueve veces ganador de un GP en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

El monegasco golpeó un piano durante el turno vespertino y se sospecha que a consecuencia de esto el 'SF-26' perdió prestaciones, sin embargo, confiesa que "ni siquiera es la razón" por la que se encuentran detrás de las tres grandes escuderías de esta temporada 2026 de Fórmula 1.

"En general, el ritmo ha sido muy, muy pobre. Con poca gasolina, con mucha gasolina... Normalmente, con mucha gasolina es donde somos fuertes, pero hoy no teníamos ritmo en absoluto", argumenta Leclerc. Está siendo una temporada de sufrimiento para Charles. Tan solo una victoria en todo el año y fue en el GP de Gran Bretaña.

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