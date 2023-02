Fernando Alonso vuelve a la acción. Este martes, 7 de febrero, comienzan los test de Pirelli con Aston Martin y el asturiano estará en esta primera jornada que será a puerta cerrada y sin televisión. En la segunda se espera a su compañero de equipo, Lance Stroll.

Como en Abu Dabi, Alonso se pondrá al volante del AMR22. Los test se prolongarán también el miércoles, a una semana de la presentación del AMR23 (el próximo lunes 13 de febrero a partir de las 20 horas).

En estos test también estarán los Mercedes. Por lo que Alonso y Lance Stroll podrían compartir pista con Lewis Hamilton y George Russell.

Con el monoplaza de la temporada pasada, Alonso no podrá trabajar en las mejores que presenta Aston Martin. El equipo habló de un "95%" de piezas nuevas, por lo que los coches de 2022 y 2023 podrían ser muy diferentes.

Su retirada queda lejos

Coincidiendo con su vuelta a las pistas tras el parón invernal, Alonso ha dejado claro que pase lo que pase en esta nueva aventura con Aston Martin, no dejará la Fórmula 1 corto plazo: "Seguiré sean cuales sean los resultados del año porque sé lo que puedo dar al equipo".

"No seguiría aquí si no creyera que tenemos al menos una oportunidad. No sé si es un 1% de posibilidades o un 10%, pero sólo continúo porque creo que tendremos una oportunidad", ha expresado el asturiano en 'Motorsport'.

Test oficiales de pretemporada

Sí habrá televisión en los test oficiales de la F1, que se celebrarán entre el jueves 23 y el sábado 25 en Baréin, donde precisamente se correrá la primera carrera del año. Se retransmitirán las tres jornadas en 'DAZN'.

Ahí Alonso debutará con el AMR23 ya con el número 14. Será la primera vez que se vea al bicampeón al volante del monoplaza del que tantas cosas se esperan en este 2023.