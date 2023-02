A sus casi 42 años, hay un miedo que recorre el cuerpo de los seguidores de Fernando Alonso: ¿Qué pasaría si el asturiano repite con Aston Martin una temporada similar a la que vivió en 2015 con McLaren-Honda... o incluso parecida a la que sufrió la temporada pasada con Alpine?

En declaraciones a 'Motorsport', en las que el bicampeón del mundo de Fórmula 1 afirma que sigue "porque hay una oportunidad", Alonso responde a dicha pregunta.

¿Se retirará?, ¿continuará? Está claro que lo primero no está en el diccionario del ovetense: "Seguiré sean cuales sean los resultados del año porque sé lo que puedo dar al equipo".

De hecho, Fernando, que en otras ocasiones no ha descartado seguir hasta 2026, año en el que se ejecutará el nuevo reglamento, se pone 'fecha de caducidad' mínima: "Así que, no sé, de dos a tres años más seguro".

"No seguiría aquí si no creyera que tenemos al menos una oportunidad. No sé si es un 1% de posibilidades o un 10%, pero sólo continúo porque creo que tendremos una oportunidad", zanja el asturiano, que este martes 7 de febrero se subirá de nuevo al Aston Martin en unos test en Jerez.