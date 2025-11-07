La terrible caída de Raúl Fernandez en el Gran Premio de Portugal

El piloto madrileño ha sufrido un duro accidente en la curva uno del circuito de Portimao. Tuvo que ser trasladado al centro médico.

Raúl Fernández ha sufrido un duro accidente en el comienzo del Gran Premio de Portugal. El piloto de Trackhouse se ha ido al suelo en la curva uno a mucha velocidad y ha terminado estrellándose contra las protecciones.

La imagen es estremecedora. Se puede apreciar como Raúl, más allá de dar varias volteretas en la grava, está apunto de ser golpeado por su moto cuando esta daba vueltas de campana. Afortunadamente para el madrileño, ha evitado el impacto con su Aprilia.

Sin embargo, ha sido trasladado primero al centro médico del circuito y, tras una primera exploración allí, se ha decidido que fuera al hospital de Portimao. Así lo ha confirmado el equipo en un comunicado: "Tras el accidente en la curva 1, Raúl fue atendido en el centro médico del circuito y ahora lo están trasladando al hospital para realizarle TAC. Les informaremos más adelante".

Raúl ha podido levantarse tras la caída, lo cual es positivo, pero deberá pasar por más pruebas para determinar si tiene lesiones graves y si puede competir en el Gran Premio de Portugal.