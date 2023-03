La polémica sanción a Fernando Alonso va a traer cambios en la FIA y en la Fórmula 1. Será así porque, después de una penalización de 10 segundos que dejó al asturiano sin podio en Arabia Saudí, la Federación está abierta a revisar la normativa para, antes de Australia, tener todo claro en relación a según qué cosas que pueden suceder en las carreras.

Porque fue sin duda lo que marcó el GP de Arabia Saudí. Lo que volvió a retratar a la FIA. Lo hizo no por la sanción en sí, sino por todo lo que rodeó a la misma. Primero, por la penalización de 5 segundos a Alonso por no colocar bien el coche en el cajón de salida, algo que en otros casos no se sancionó, y luego, por la más de una hora que pasó entre la causa y la consecuencia.

Fue un gato el que tocó el monoplaza de Alonso mientras cumplía sus 5 segundos. Un gato que, como demostró Aston Martin, golpeó el AMR23 de manera accidental y sin incumplir una norma que habla de 'trabajos en el coche'. No lo hubo, y todo quedó en nada.

Todo fue como si no hubiera pasado, pero sí pasó. Pasó porque cuando eso sucedió nadie se dio cuenta en la FIA. Porque cuando lo vieron, la carrera había terminado y era imposible que Alonso abriera hueco con George Russell. Él pensaba que podía haberlo hecho, y podría haber sido que sí viendo que en dos vueltas, cuando le pidieron que apretara, le metió medio segundo.

"Parte de la misión de la FIA"

Pero no sabía que la sanción iba a ser de 10 segundos. Pensaba que serían 5, y eso fue lo que obtuvo de renta en el tiempo que tuvo. Por ello, y por toda la polémica formada, la FIA va a tomar cartas en el asunto.

"El tema se abordará en el próximo Comité Asesor Deportivo que tendrá lugar el 23 de marzo, y se emitirá una aclaración antes del GP de Australia", dice un portavoz.

Y añade: "Este enfoque abierto a la revisión y mejora de sus procesos es parte de la misión en curso de la FIA para regular el deporte de una manera justa y transparente".

Así pues, la FIA aprende de sus errores. La sanción a Alonso, puesta después de la carrera y anulada más de tres horas después del final de la misma va a suponer un antes y un después en esos 'grises' que hay en un reglamento que evoluciona día a día.