Alex Márquez explica sin medias tintas por qué Marc "complica" a Bagnaia

El piloto de Gresini analizó tras el fin de semana en Austria el bajón del italiano y la alargada sombra que ejerce sobre él su hermano.

Primer fin de semana tras el parón veraniego de MotoGP y nueva decepción de Bagnaia. En Spielberg, un trazado que se le ha dado históricamente muy bien, Pecco volvió a naufragar.

El italiano se retiró en la sprint del sábado por un problema con su neumático trasero y el domingo no pasó de la octava posición.

De hecho, a pesar de que Alex Márquez quedase décimo en el Gran Premio, su segundo puesto en la carrera corta le valió para salir de Austria con siete puntos más de ventaja sobre el compañero de su hermano.

La diferencia entre ambos es ya de 55 puntos, lo que contentó al '73' a pesar de ser conocedor de los difíciles momentos que atraviesa Bagnaia.

"No me alegra que esté sufriendo. El sábado se tuvo que retirar, el domingo no le salió bien la carrera. Creo que necesitamos al Pecco de los últimos años, para el campeonato y para todo, pero creo que está en un punto que si cuadra un fin de semana bien dará el paso para ponerse al nivel del año pasado", explicó.

De hecho, Alex reflexionó sobre la sombra que está ejerciendo Marc sobre Pecco y las dificultades en las que le está poniendo.

"Personalmente creo que la ecuación, y espero que no suene mal, la complica un poco Marc. Cuando tienes un compañero como Marc Márquez que con tu misma moto marca tanto la diferencia, llega un punto que dudas de ti mismo, puedes bloquearte un poco mentalmente. Y no solo Pecco, todos los pilotos Ducati, porque hay cosas que hace que te saca dos décimas y no sabes cómo hacerlo", zanjó.