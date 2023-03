Fernando Alonso activó el látigo de seda tras quedarse sin podio en Arabia Saudí. Tras perder, por una sanción de la FIA que llegó al final de la carrera, sin un cajón que se ganó en la pista de Jeddah. Tras 50 vueltas en las que el asturiano se presentó como gran alternativa a Red Bull, penalización de 10 segundos cuando no podía hacer nada por abrir hueco con George Russell.

Cuando ya estaba disfrutando del champán del podio con Sergio Pérez y con Max Verstappen. Cuando estaba de celebración llegó el aviso de la investigación. Una que la FIA, que la F1, tuvo una hora para abrir. Una por un incidente en la vuelta 19 de las 50 que conforman la carrera árabe.

En mal lugar queda la FIA. No Alonso, que se marcó una prueba excelsa en la que demostró que el AMR23 de Aston Martin es el segundo coche de la parrilla del Mundial.

"¿Que me han quitado el podio? Me da igual"

En, en palabras a 'DAZN', dejó más que claro lo que significó la sanción: "Me da igual. Si me lo quitan antes de subirme al podio me habría dolido algo más. Pero tras la celebración, con el champán, los sponsors..."

Y luego empieza el festival de palos: "Se ve que con 35 vueltas que tuvieron para pensar la sanción... No debieron tener tiempo. A ver lo que pasa al final, porque el equipo no está de acuerdo".

"han tenido una hora para avisar. Lo han hecho un poco mal", insiste.

"Si me dicen que tengo 10 segundos, saco 11"

Finalmente, deja una frase lapidaria: "Si me llegan a decir que teníamos 10 segundos de sanción habría sacado once o doce, pero no me dijeron nada".

"Hemos liderado la carrera un par de vueltas. Pudimos aumentar la distancia con los Mercedes y los Ferrari cómo y cuándo queríamos", sentencia.

Tras la apelación de Aston Martin, el asturiano recuperó el más que merecido podio cosechado en Jeddah.