El 'susto' que sufrió Aston Martin en Hungría: el coche de Fernando Alonso fue investigado

Ante la inminente celebración del GP de los Países Bajos, la Federación Internacional ha publicado las inspecciones realizadas en Hungría siendo el Aston Martin uno de los implicados.

Fernando Alonso se fue al parón de verano con un gran sabor de boca. El asturiano consiguió un gran quinto puesto en Hungaroring que supone una inyección de confianza para el combinado de Silverstone de cara al Gran Premio de los Países Bajos.

Ahora se ha conocido que la FIA eligió al coche del asturiano para que el Aston Martin sea revisado al culminar la pasada carrera. Se trata de un procedimiento rutinario, pero que causa sorpresa que haya coincidido justo en el fin de semana que han desempeñado su mejor actuación de la temporada 2025 de Fórmula 1.

Según el documento publicado, los comisarios han centrado su revisión el sistema TPMS que consiste en dar datos reales sobre diversos parámetros del coche como las presiones de los neumáticos y la temperatura. Hacen un diagnóstico general del coche y una mala configuración de esto puede incurrir en una descalificación.

El ovetense no fue el único investigado por el organismo rector. También les tocó pasar por esto al Mercedes de George Russell y al Ferrari de Charles Leclerc y con la misma justificación. Además, de haber sido descalificados los dos, Alonso habría subido al podio. De hecho, fue algo que no estuvo lejos ya que hubo dos batallas en la cabeza que casi cuestan un disgusto.

Cabe destacar que estos tres pilotos afectados lideran esta clasificación de inspecciones que en la teoría es aleatoria. El coche de Leclerc ha sido revisado en seis ocasiones, el de Russell cuatro y Fernando tres veces.