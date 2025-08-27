Ahora

'Jugones'

La sentencia de Pedrerol sobre el 'archienemigo' de Alonso: "Qué mala es la envidia"

El presentador de 'Jugones' opina sobre los últimos comentarios de Johnny Herbert, el comisario que siempre ha cargado contra Fernando.

Pedrerol

Johnny Herbert, expiloto de la Fórmula 1 y conocido por sus continuas críticas a Fernando Alonso, volvió a la carga pidiendo a Aston Martin que le quitara el asiento, que ya no estaba para competir al más alto nivel. Le llegó a llamar "Matusalén".

Pues Josep Pedrerol, en el inicio de 'Jugones' de este miércoles, le ha respondido con un mensaje muy contundente.

"Ha aparecido otra vez el hater de Alonso. Dice que está mayor, que se tiene que retirar. Cómo molesta el éxito y qué mala es la envidia", ha dicho Pedrerol.

Las 6 de laSexta

  1. Hubo medios infrautilizados: 20 helicópteros y dos bases logísticas montadas a petición de Mañueco casi sin usar
  2. "Hizo bien en eliminarlos": la televisión israelí celebra sin escrúpulos el asesinato de 247 periodistas palestinos en Gaza
  3. La petición del PSOE para suspender el pleno en el Congreso el día de la Diada tensiona aún más el arranque de curso
  4. La defensa de Begoña Gómez pide aplazar su declaración ante el juez Peinado por motivos de agenda de su abogado
  5. Trump dice que pedirá pena de muerte para quien cometa un asesinato en Washington
  6. Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años