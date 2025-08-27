La sentencia de Pedrerol sobre el 'archienemigo' de Alonso: "Qué mala es la envidia"

El presentador de 'Jugones' opina sobre los últimos comentarios de Johnny Herbert, el comisario que siempre ha cargado contra Fernando.

Johnny Herbert, expiloto de la Fórmula 1 y conocido por sus continuas críticas a Fernando Alonso, volvió a la carga pidiendo a Aston Martin que le quitara el asiento, que ya no estaba para competir al más alto nivel. Le llegó a llamar "Matusalén".

Pues Josep Pedrerol, en el inicio de 'Jugones' de este miércoles, le ha respondido con un mensaje muy contundente.

"Ha aparecido otra vez el hater de Alonso. Dice que está mayor, que se tiene que retirar. Cómo molesta el éxito y qué mala es la envidia", ha dicho Pedrerol.