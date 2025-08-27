La crítica más dura a Fernando Alonso en años: "Le enseñaría la salida al Matusalén de los pilotos"

Johnny Herbert, expiloto, antiguo comisario y archienemigo del asturiano, ha afirmado que si de él dependiera la decisión de Aston Martin, optaría por quedarse con Lance Stroll.

"Y no al hijo del jefe"

Para nadie es un secreto la inquina que procesa Johnny Herbert hacia Fernando Alonso desde que el asturiano le dejara en la lona en 2016 después de que el británico le 'atizase' por no lograr resultados con un McLaren-Honda anticompetitivo.

De hecho, en el Gran Premio de Australia de 2024 donde el expiloto era comisario, se le impuso una durísima sanción de 20 segundos al piloto de Aston Martin por un 'break test' que enfadó mucho al asturiano.

Pues bien, después de que hace unos meses Herbert afirmase que Lance Stroll "hace mejor trabajo" que Alonso y después de que Ralf Schumacher saliese al paso para defender al ovetense y asegurar que prescindiría antes del canadiense, Johnny ha vuelto al ataque.

En declaraciones a 'Grosvenor Casino', el expiloto ha afirmado en una durísima crítica por su edad que despediría antes a Fernando.

"Le enseñaría la puerta de salida al Matusalén de los pilotos, y no al hijo del jefe", ha señalado sobre el piloto de 44 años.

"Alonso tiene 43 años. ¿Es Fernando el Fernando que ganó dos campeonatos mundiales? Diría que no. Era especial en aquella época; lo que hizo con el coche en aquel entonces fue increíble", ha argumentado.

De hecho, Herbert afirma que "Stroll es tan bueno como Fernando e incluso podría mejorar un poco", aunque los datos no mienten: Alonso ha vencido a Lance en las últimas 26 clasificaciones.