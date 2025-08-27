La esperada respuesta del jefe de Aston Martin: ¿Más mejoras este año o todo al 2026?

Andy Cowell, jefe del equipo Aston Martin, desvela que a no ser que haya una idea "a implementar en diez segundos", todo está centrado ya en la nueva normativa.

El quinto puesto de Fernando Alonso en el Gran Premio de Hungría volvió a abrir el debate sobre Aston Martin: ¿Deben intentar mejorar este coche todavía más o ya renunciar a ello y centrarse en las nuevas normas de la futura temporada? Porque si el monoplaza mejora, seguro que Fernando estará en la pelea por cosas importantes.

A Andy Cowell, jefe de la escudería verde, le han preguntado antes del Gran Premio de Países Bajos de este fin de semana.

"Estas son las últimas piezas nuevas que planeamos traer. Frunzo un poco el ceño porque, a veces, alguien tiene una buena idea que se puede implementar en 10 segundos de trabajo, pero es raro. Así que, por el momento, no hay planes concretos", dice el que fuera el 'gurú' de los motores Mercedes.

Pero sí habrá piezas específicas en algunos circuitos: "Tenemos algunos requisitos específicos de refrigeración y carga aerodinámica para ciertos circuitos, pero, aparte de eso, será la misma familia de piezas aerodinámicas para el resto del año".

Y Zandvoort, el trazado en el que se correrá a partir de este viernes en los entrenamientos libres uno y dos, es uno de esos circuitos especiales del calendario.

Y uno de los favoritos de Fernando, por cierto. ¿Es viable repetir ese brillante quinto puesto sólo por detrás de los McLaren, de George Russell y de Charles Leclerc? Sin mejoras volverá a ser un milagro. Pero el asturiano está acostumbrado a ellos.